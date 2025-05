Rihanna vai voltar a cantar? Saiba o que ela disse

Rihanna não pretende desacelerar o ritmo profissional, mesmo com a chegada de um novo bebê. Durante sua aparição no Met Gala — tradicional evento beneficente que reúne grandes nomes do entretenimento em Nova York — a cantora exibiu com orgulho a barriga de sua terceira gestação e garantiu: sua carreira continua a todo vapor.

Em entrevista concedida ao portal Entertainment Tonight, a artista reforçou que segue dedicada ao aguardado novo projeto musical, popularmente chamado de “R9” pelos fãs. Apesar de não lançar um álbum de estúdio desde 2016, rumores sobre uma possível aposentadoria começaram a surgir recentemente, especialmente após Rihanna ser fotografada usando uma camiseta com a frase “Eu estou aposentada” durante um passeio com o parceiro A$AP Rocky.

Questionada na entrada do evento sobre o impacto da gravidez na produção do disco, a cantora foi direta e bem-humorada: “Não, talvez só alguns clipes tenham sofrido atraso. Mas cantar, eu ainda posso cantar”, declarou, sorrindo.

Segundo Rihanna, o novo trabalho promete ser um marco em sua trajetória. A artista afirmou que a obra representa um reencontro com suas origens musicais e trará um olhar mais autêntico e livre sobre sua expressão artística. “Não me limito mais a um único gênero. Este álbum precisa carregar o peso da espera, ser algo significativo para todos que me acompanharam até aqui”, explicou.

A terceira gravidez de Rihanna

Rihanna está esperando seu terceiro filho com o rapper A$AP Rocky. A informação foi confirmada pelo próprio artista durante sua passagem pelo tapete vermelho do Met Gala 2025, segundo reportou a agência Reuters. Aos 37 anos, a cantora volta a protagonizar os holofotes por mais uma gestação, embora o sexo do bebê ainda não tenha sido divulgado.

Os rumores ganharam força na noite desta segunda-feira (5), quando Rihanna foi vista chegando a um hotel em Nova York, horas antes do baile. Usando um look que evidenciava a silhueta de uma barriga já aparente, a cantora rapidamente se tornou o centro das atenções nas redes sociais. Fãs no X (antigo Twitter) comentaram com entusiasmo: “Gravidinha! Rihanna chegando no hotel para se preparar para o Met Gala”, escreveu um perfil de admiradores. Outro destacou: “Rihanna sabe exatamente o que está fazendo. Ninguém mais fala do Met Gala, só da terceira gravidez dela”.

Essa será a terceira vez que Rihanna e A$AP Rocky aumentam a família. Em 2022, nasceu o primogênito do casal, RZA. No ano seguinte, foi a vez de Riot Rose, que teve sua gestação anunciada de maneira impactante durante o show do intervalo do Super Bowl.

Com sua nova gestação, Rihanna mais uma vez transforma um evento de moda em um momento pessoal marcante — consolidando sua habilidade única de misturar vida pública, estilo e emoção de forma magnética.