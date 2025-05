Quanto custa o ingresso para show do Bad Bunny no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Os fãs de Bad Bunny já podem se preparar: a partir das 10h desta sexta-feira (9), começa a venda geral dos ingressos para o aguardado show do astro porto-riquenho em São Paulo. A apresentação será realizada no dia 20 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque, como parte da turnê “Most Wanted Tour – Debí Tomar Más Fotos”.

As entradas estarão disponíveis online pela plataforma Ticketmaster, além de pontos físicos. Até ontem, a comercialização estava restrita aos clientes do banco Santander, patrocinador oficial do evento. Agora, o público em geral poderá garantir seu lugar no espetáculo, tanto de forma virtual quanto presencialmente, na bilheteria do Estádio do Morumbis (das 11h às 17h) e, a partir do sábado (10), no quiosque da Ticketmaster no Shopping Ibirapuera.

Os preços variam bastante de acordo com o setor escolhido. A opção mais acessível é a cadeira superior, com valor integral de R$ 535 (meia-entrada por R$ 267,50). A pista comum sai por R$ 595 (meia a R$ 297,50), enquanto a cadeira inferior custa R$ 875 (meia R$ 437,50). Já os setores Pit 1 e Pit 2, mais próximos do palco, têm ingressos a R$ 1.075 (meia-entrada por R$ 537,50). Vale lembrar que os valores informados não incluem a taxa de serviço da Ticketmaster.

Para os fãs que desejam uma experiência mais exclusiva, há pacotes VIP com diversos benefícios. O mais completo, chamado VIP Ultimate Bad Bunny Lounge, custa R$ 8.788,63 (R$ 8.143,63 a meia-entrada) e inclui entrada antecipada, acesso ao lounge com open bar e buffet, brindes, crachá especial, além de uma área para fotos com painel temático — embora não haja encontro com o artista.

Outras opções VIP incluem:

Entrada Antecipada: R$ 4.907,32 (R$ 4.328,32 a meia), com acesso à pista premium e brindes.

Vip Gold Premium: R$ 3.657,54 (R$ 3.078,54 a meia), também com pista premium e kit especial.

Vip Silver Premium: R$ 2.276,21 (R$ 1.919,21 a meia), com ingresso para pista, brinde e credencial.

Tudo o que se sabe sobre o 1° show do Bad Bunny no Brasil

O cantor porto-riquenho Bad Bunny, um dos maiores nomes da música pop latina da atualidade, fará sua aguardada estreia em solo brasileiro em 2026. O artista revelou nesta segunda-feira (5) as datas da turnê mundial de seu álbum mais recente, Debí Tirar Más Fotos, com destaque para o show marcado no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 20 de fevereiro.

Os ingressos estarão disponíveis ao público a partir da próxima sexta-feira (9), por meio da plataforma Ticketmaster. Já os clientes do banco Santander terão acesso antecipado à pré-venda nos dias 7 e 8. Os preços variam entre R$ 267,50 e R$ 1.075,00.

Reconhecido por sua originalidade e por quebrar barreiras culturais, Bad Bunny acumula três Grammys e atualmente ocupa a terceira posição no ranking global de artistas mais ouvidos no Spotify, ficando atrás apenas de Taylor Swift e Drake.

Lançado em janeiro de 2025, Debí Tirar Más Fotos é descrito pelo próprio cantor como uma verdadeira homenagem às suas raízes. Com letras em espanhol que exploram temas como amor, memória e saudade, o álbum se consolida como um tributo à identidade cultural de Porto Rico, território que vive sob constante influência dos Estados Unidos. A proposta sensível e politizada do trabalho ecoou de forma intensa entre os ouvintes latino-americanos, ampliando ainda mais a popularidade do artista.

No Brasil, onde Bad Bunny enfrentava resistência para alcançar o mesmo sucesso que tem em outros países, a faixa “DTMF” rompeu essa barreira ao conquistar espaço nas paradas nacionais. A canção ganhou uma versão em português intitulada Nossas Fotos, interpretada por Felipe Amorim e Zé Felipe, que chegou ao topo das plataformas de streaming em fevereiro deste ano. Segundo Felipe Amorim, o próprio Bad Bunny aprovou a adaptação brasileira.

A turnê do álbum inclui 22 apresentações em diferentes continentes, como América Latina, Ásia, Europa e Oceania. A série de shows marca um feito histórico: será a primeira vez que um artista latino levará uma turnê com performances em estádios ao redor do mundo, consolidando ainda mais o alcance global da música latina.