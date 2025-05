‘Ballyhoo’: o novo single do Green Day

A banda californiana Green Day continua em plena atividade e surpreendendo seus fãs. Após anunciar oficialmente o lançamento da edição deluxe do álbum Saviors, com estreia marcada para o dia 23 de maio, o grupo disponibilizou a faixa “BALLYHOO” nas plataformas de streaming, reforçando a expectativa em torno do novo projeto.

A nova música chega na esteira de “Smash It Like Belushi” e integra o pacote exclusivo de Saviors (édition de luxe), que trará sete faixas inéditas e releituras acústicas de “Suzie Chapstick” e “Father to a Son”, canções que marcaram presença no álbum original. Com sua sonoridade crua, linhas de baixo pulsantes e energia típica dos grandes palcos, a faixa evidencia o vigor criativo que o Green Day mantém após décadas de estrada.

Além das novidades musicais, a banda vive um momento especial em sua trajetória. No último dia 1º de maio, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool foram homenageados com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, um marco simbólico na carreira do grupo que moldou gerações com sua irreverência e atitude punk.

Neste ano, os fãs brasileiros também terão a chance de celebrar essa fase histórica da banda ao vivo. O Green Day se apresenta em São Paulo no dia 7 de setembro, como parte do line-up do festival The Town, prometendo um show inesquecível na capital paulista.

A icônica banda de punk rock Green Day acaba de surpreender os fãs com o lançamento de uma nova música intitulada "Smash It Like Belushi", divulgada nesta quarta-feira.

Lançado originalmente em 2024, Saviors é o 14º trabalho de estúdio da banda e foi indicado ao Grammy. A nova edição, que chega às plataformas digitais no dia 23 de maio, contará com sete faixas adicionais — incluindo versões acústicas das canções “Suzie Chapstick” e “Father to a Son”. A distribuição nacional ficará por conta da Warner Music Brasil, sob o selo da Reprise Records.

Enquanto isso, o Green Day segue firme na estrada. A banda será atração principal em dois sábados consecutivos do Coachella, nos dias 12 e 19 de abril, e está confirmada em grandes festivais ao redor do mundo nos próximos meses.

No Brasil, os fãs já podem comemorar: o grupo desembarca em São Paulo como headliner do The Town, no dia 7 de setembro, com apresentação marcada no Autódromo de Interlagos. O line-up do dia também inclui nomes de peso como Sex Pistols featuring Frank Carter, Iggy Pop e Pitty — uma noite que promete ser histórica para os apaixonados por rock.