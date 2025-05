O que Bad Bunny já disse sobre o sucesso

O cantor porto-riquenho Bad Bunny, de 31 anos, anunciou nesta segunda-feira (5) sua nova turnê mundial, intitulada Debí Tirar Más Fotos World Tour, em comemoração ao sucesso estrondoso de seu último álbum. Conhecido por romper barreiras na música latina e pela autenticidade artística, o astro também concedeu uma entrevista reveladora à revista Vogue, onde compartilhou detalhes íntimos de sua trajetória criativa e do impacto do sucesso em sua confiança.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nome de batismo do rapper, afirmou que, embora a fama possa tanto reforçar quanto abalar a autoconfiança, ele sempre se manteve firme em seu instinto criativo. “O sucesso pode trazer confiança, mas também inseguranças. No meu caso, reforçou minha confiança. Ainda assim, nunca deixei de confiar primeiro nas minhas próprias ideias”, declarou.

O artista apontou o álbum Un Verano Sin Ti, indicado ao Grammy na categoria Álbum do Ano e recordista com mais de 10 bilhões de reproduções no Spotify, como o ponto de virada em sua carreira. “Foi aquele projeto que me mostrou que posso realmente fazer o que quiser”, comentou.

Lançado como uma homenagem à cultura e ao povo latino-americano, Debí Tirar Más Fotos estreou com impressionantes 36,95 milhões de reproduções no Spotify em seu primeiro dia, quebrando recordes da plataforma. A ideia para o álbum surgiu no início de 2024, durante sua estadia em Porto Rico para as tradicionais Fiestas de la Calle San Sebastián, mas só foi concluído no fim do ano devido à sua agenda lotada.

Conhecido por finalizar seus discos às vésperas do lançamento, Bad Bunny reconheceu que essa prática se tornou parte do seu processo artístico. “Eu sempre termino no último minuto. Já tentei mudar isso, mas parece que funciona assim para mim”, confessou.

Sobre sua forma de compor, ele revelou alternar entre duas abordagens. “Algumas músicas simplesmente surgem, espontâneas, quase mágicas. Outras são construídas com estratégia, pensando em como o público vai reagir a certos trechos”, explicou.

Tudo o que se sabe sobre o 1° show do Bad Bunny no Brasil

O cantor porto-riquenho Bad Bunny, um dos maiores nomes da música pop latina da atualidade, fará sua aguardada estreia em solo brasileiro em 2026. O artista revelou nesta segunda-feira (5) as datas da turnê mundial de seu álbum mais recente, Debí Tirar Más Fotos, com destaque para o show marcado no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 20 de fevereiro.

Os ingressos estarão disponíveis ao público a partir da próxima sexta-feira (9), por meio da plataforma Ticketmaster. Já os clientes do banco Santander terão acesso antecipado à pré-venda nos dias 7 e 8. Os preços variam entre R$ 267,50 e R$ 1.075,00.

Reconhecido por sua originalidade e por quebrar barreiras culturais, Bad Bunny acumula três Grammys e atualmente ocupa a terceira posição no ranking global de artistas mais ouvidos no Spotify, ficando atrás apenas de Taylor Swift e Drake.

Lançado em janeiro de 2025, Debí Tirar Más Fotos é descrito pelo próprio cantor como uma verdadeira homenagem às suas raízes. Com letras em espanhol que exploram temas como amor, memória e saudade, o álbum se consolida como um tributo à identidade cultural de Porto Rico, território que vive sob constante influência dos Estados Unidos. A proposta sensível e politizada do trabalho ecoou de forma intensa entre os ouvintes latino-americanos, ampliando ainda mais a popularidade do artista.

No Brasil, onde Bad Bunny enfrentava resistência para alcançar o mesmo sucesso que tem em outros países, a faixa “DTMF” rompeu essa barreira ao conquistar espaço nas paradas nacionais. A canção ganhou uma versão em português intitulada Nossas Fotos, interpretada por Felipe Amorim e Zé Felipe, que chegou ao topo das plataformas de streaming em fevereiro deste ano. Segundo Felipe Amorim, o próprio Bad Bunny aprovou a adaptação brasileira.

A turnê do álbum inclui 22 apresentações em diferentes continentes, como América Latina, Ásia, Europa e Oceania. A série de shows marca um feito histórico: será a primeira vez que um artista latino levará uma turnê com performances em estádios ao redor do mundo, consolidando ainda mais o alcance global da música latina.