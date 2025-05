A coragem de Bebe Rexha ao expor infertilidade

Na noite após sua aparição no Met Gala, a cantora e compositora Bebe Rexha, 35 anos, decidiu se manifestar sobre as críticas que recebeu a respeito de sua aparência física. Em uma publicação emocionante no X (antigo Twitter), a artista abriu o coração e revelou que, por trás do sorriso no tapete vermelho, carrega uma dor silenciosa.

“Estou tão cansada das pessoas comentando sobre meu peso”, desabafou. A resposta direta veio após uma enxurrada de comentários negativos direcionados ao seu corpo durante o evento. Contudo, o que muitos não sabiam — e Bebe resolveu compartilhar — é que ela passou recentemente por um aborto espontâneo e enfrenta dificuldades relacionadas à fertilidade.

“Tenho síndrome dos ovários policísticos. Engravidei, mas não deu certo, e venho carregando essa dor em silêncio”, revelou. Ao expor sua vivência íntima, a cantora fez um apelo por mais empatia: “Talvez agora vocês pensem duas vezes antes de comentar sobre o corpo de alguém.”

Horas antes, Bebe também protagonizou uma troca de farpas com a rapper Azealia Banks, 33 anos. Azealia insinuou que mudanças no corpo da cantora poderiam estar ligadas ao uso de anticoncepcionais hormonais. “Alguém precisa tirar o Nuvaring ou parar com a injeção de hormônios — e não estou tentando zoar ela”, escreveu Banks em uma postagem com a imagem de Bebe.

Sem deixar barato, Rexha reagiu com ironia e um recado direto: “Talvez você devesse procurar algum tipo de terapia, mana. Algo que ajude com essa tristeza profunda e o caos que você vive projetando nos outros. Cura fica bem em todo mundo. Tenta aí.”

A cantora, conhecida por sua franqueza, tem se posicionado cada vez mais sobre saúde mental, autoestima e as pressões que mulheres enfrentam em relação ao corpo — especialmente figuras públicas.