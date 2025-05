Os bastidores da parceria de Ne-Yo com MC Daniel

O cantor e compositor norte-americano Ne-Yo, conhecido mundialmente pelo sucesso So Sick, acaba de dar mais um passo em direção ao coração do público brasileiro. Após brilhar como atração principal no Rock in Rio 2024, o artista surpreende ao cantar em português na faixa Eu e Tu, parceria com a cantora BELLI e o funkeiro MC Daniel, lançada nesta sexta-feira (9).

Durante coletiva de imprensa na qual o TMJ Brazil teve acesso, o astro relembrou com carinho a recepção calorosa do público durante sua passagem pelo festival na Cidade do Rock. “Foi um dos momentos mais marcantes do meu ano. A energia daquele show me fez admirar ainda mais o Brasil e sua cultura musical”, declarou.

Ne-Yo destacou que o convite para participar da canção partiu da admiração pela forma como os brasileiros vivem a música. “A lealdade do público brasileiro é algo único. Eles se conectam com a arte de uma maneira sincera, que vai além da vida pessoal do artista. Isso é raro”, comentou.

O encontro que originou a colaboração aconteceu de forma inusitada. BELLI e MC Daniel conheceram Ne-Yo após um show em São Paulo. A conexão foi imediata, a ponto de o cantor norte-americano convidar a dupla para acompanhá-lo ao Rio de Janeiro no mesmo dia — onde passaram a tarde jogando golfe e trocando ideias sobre música.

“O jeito como tudo aconteceu foi inacreditável”, contou BELLI. “Eu sabia que o ‘não’ era uma possibilidade, mas resolvi mostrar a música assim mesmo. Para minha surpresa, eles toparam na hora. Até hoje parece um sonho.”

Ne-Yo se mostrou impressionado com a simplicidade e profissionalismo dos artistas brasileiros. “Não é raro encontrar músicos que deixam o ego atrapalhar. Com BELLI e Daniel, foi diferente. Eles colocaram a música em primeiro lugar. Tudo aconteceu em sintonia, como um verdadeiro time”, afirmou.

MC Daniel, por sua vez, descreveu a parceria com o astro como algo digno de quadrinhos. “Somos tipo Deadpool e Wolverine”, brincou, referindo-se à dinâmica divertida e intensa entre eles.

Durante a gravação, Ne-Yo surpreendeu os colegas ao escrever seu verso em apenas 15 minutos. Ainda mais impressionante foi sua escolha de incluir a palavra “saudade” na letra — decisão que partiu dele. “Isso mostra o quanto ele se dedicou a entender nossa cultura. Ele se preocupou com o idioma, com a vibe da música. Queria que ele morasse aqui e fosse candidato à presidência”, brincou Daniel.

Curiosamente, o cantor americano inicialmente pensava que a colaboração seria apenas com o funkeiro paulista. “Quando vi a BELLI no estúdio, pensei: ‘Uau, que mulher linda’. Mas quando ela começou a cantar, fiquei sem palavras. Uma voz angelical. Sabia na hora que a música seria especial.”