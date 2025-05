A pista sobre o nome do terceiro filho da Rihanna

Durante participação no talk show Late Night with Seth Meyers, o rapper A$AP Rocky, de 36 anos, falou publicamente sobre a nova gravidez de Rihanna, 37, e revelou um detalhe curioso que animou os fãs do casal. Questionado pelo apresentador Seth Meyers sobre a possibilidade do próximo bebê também ter um nome iniciado com a letra “R”, Rocky confirmou: a tradição será mantida.

“Com certeza”, respondeu o artista, cujo nome de nascimento é Rakim Mayers, reforçando a ideia de continuidade no padrão familiar. Os dois primeiros filhos do casal, RZA, de 2 anos, e Riot Rose, de 1 ano, já seguem essa lógica — assim como os próprios pais, ambos com nomes iniciados por “R”.

O casal, juntos desde 2020, teria oficializado a união de forma discreta antes do nascimento do primeiro filho, em 2022. A gravidez do terceiro filho, ainda mantida com poucos detalhes públicos, reforça a imagem de união sólida e planejamento familiar entre dois dos nomes mais influentes da indústria musical.

O momento descontraído no programa serviu para alimentar a curiosidade dos fãs sobre o futuro nome do bebê — que, ao que tudo indica, seguirá a marca registrada da família: a letra R.

Rihanna vai voltar a cantar? Saiba o que ela disse

Rihanna não pretende desacelerar o ritmo profissional, mesmo com a chegada de um novo bebê. Durante sua aparição no Met Gala — tradicional evento beneficente que reúne grandes nomes do entretenimento em Nova York — a cantora exibiu com orgulho a barriga de sua terceira gestação e garantiu: sua carreira continua a todo vapor.

Em entrevista concedida ao portal Entertainment Tonight, a artista reforçou que segue dedicada ao aguardado novo projeto musical, popularmente chamado de “R9” pelos fãs. Apesar de não lançar um álbum de estúdio desde 2016, rumores sobre uma possível aposentadoria começaram a surgir recentemente, especialmente após Rihanna ser fotografada usando uma camiseta com a frase “Eu estou aposentada” durante um passeio com o parceiro A$AP Rocky.

Questionada na entrada do evento sobre o impacto da gravidez na produção do disco, a cantora foi direta e bem-humorada: “Não, talvez só alguns clipes tenham sofrido atraso. Mas cantar, eu ainda posso cantar”, declarou, sorrindo.

Segundo Rihanna, o novo trabalho promete ser um marco em sua trajetória. A artista afirmou que a obra representa um reencontro com suas origens musicais e trará um olhar mais autêntico e livre sobre sua expressão artística. “Não me limito mais a um único gênero. Este álbum precisa carregar o peso da espera, ser algo significativo para todos que me acompanharam até aqui”, explicou.