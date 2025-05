RBD decepciona fãs: Promessas vazias e silêncio desconcertante

De acordo com o colunista Leonardo Torres, do portal PopLine, a relação entre artistas e seus fãs é construída com base em confiança, entrega e, acima de tudo, respeito. Quando essa conexão é abalada, os reflexos são inevitáveis.

Nos últimos dias, o grupo RBD, ícone pop que marcou uma geração inteira, tem enfrentado uma onda de críticas de seu próprio público. O motivo? O descaso com projetos anunciados com entusiasmo durante a turnê de retorno, mas que até agora não saíram do papel e, ao que tudo indica, não sairão tão cedo.

Tudo começou quando Maite Perroni, uma das integrantes da formação original, deu uma entrevista em que não apenas minimizou as expectativas criadas sobre os lançamentos prometidos, mas chegou a rir ao ser questionada sobre o documentário e o tão aguardado DVD do show em São Paulo.

Para fãs que esperaram mais de uma década por esse reencontro, a reação foi interpretada como um banho de água fria.

A fanpage @rbdmaniacobr, considerada uma das maiores comunidades dedicadas ao grupo, traduziu o sentimento coletivo em um post direto: “tudo o que está acontecendo é uma falta de respeito com todos os fãs. Esperamos muitos anos por este material e isso é muito triste”.

A indignação, antes contida, agora toma conta das redes sociais, com relatos de frustração, decepção e, em muitos casos, abandono da admiração de longa data.

Durante a Soy Rebelde Tour, em 2023, o RBD reacendeu a chama dos nostálgicos com um verdadeiro espetáculo.

Entre músicas que marcaram a adolescência de milhões e performances carregadas de emoção, também vieram anúncios ambiciosos: um álbum de inéditas praticamente finalizado, um documentário com bastidores da turnê e um registro audiovisual do show realizado em São Paulo. Hoje, nenhum desses projetos chegou ao público.

Em sua fala recente, Maite revelou que os materiais existem, mas não serão lançados enquanto os integrantes não se reunirem para resolver questões internas. A confissão deixou claro o que muitos já suspeitavam: o clima nos bastidores não é dos melhores.

A amizade entre os membros parece ter sido substituída por mágoas antigas e novos conflitos. Para os fãs, no entanto, isso não justifica o silêncio nem a quebra de promessas.

Uma seguidora, @gabitelles, resumiu bem o sentimento: “os fãs já entenderam que a amizade acabou, que existem mágoas e isso só eles podem resolver, mas, já que tem coisa pronta, é muita ingratidão com quem esteve esses anos todos junto”. O desabafo ecoa entre milhares de outros comentários, todos exigindo ao menos transparência.

RBD: Quando o legado vira poeira

É difícil aceitar que um grupo tão amado esteja, aos olhos de muitos fãs, arruinando o próprio legado. A ilusão de uma nova fase de união e entrega cede lugar à frustração de ver artistas que pareciam tão conectados agindo com descaso.

Não é apenas a ausência dos lançamentos que incomoda, mas a falta de comunicação clara, o tom debochado em entrevistas e a sensação de que os fãs os mesmos que sustentaram o grupo por anos não merecem satisfação.

“Eles que pedem pra gente não esquecer, e no fim são eles que se perdem”, escreveu a fã @cpermegiani. A frase, embora dura, encapsula a crise de imagem que o RBD enfrenta neste momento. Mesmo os seguidores mais fiéis começam a se resignar.

“Gente, não vai sair mais nada. Já até passou o timing”, disse um internauta no X (antigo Twitter). Outro foi mais incisivo: “A gente se humilha há anos, e como sempre, eles ignoram”.

O RBD talvez tenha subestimado a força e a exigência de sua própria base de fãs. Em tempos de conexões frágeis e engajamento instantâneo, manter viva uma história tão potente exige mais do que nostalgia: exige comprometimento. E, até aqui, tem faltado justamente isso.