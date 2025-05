O retorno de Linn da Quebrada após a internação

Três semanas após deixar uma clínica de reabilitação, onde permaneceu internada por um mês, a atriz e cantora Linn da Quebrada deu seus primeiros passos rumo a um recomeço. O retorno aos palcos, neste fim de semana, marca uma nova fase na vida da artista, que agora encara sua trajetória com mais lucidez, coragem e amor-próprio.

Em entrevista concedida ao programa Fantástico, Linn — também conhecida por seu nome de batismo, Lina Pereira — abriu o coração ao falar sobre os desafios que enfrentou nos últimos meses. “Quero jogar com a verdade. Estou com medo. Medo do que as pessoas vão sentir ao me ver”, desabafou, deixando claro que o recomeço não vem sem cicatrizes.

A artista refletiu sobre as feridas emocionais que carrega desde a infância, agravadas pelo preconceito enfrentado enquanto criança LGBT. “Crescemos marcadas por rejeições. Eu não sabia o que era ter um pai. A minha criança só pedia amor”, revelou. Segundo ela, esses “buracos emocionais” foram os que a levaram a buscar conforto no uso abusivo de substâncias — uma tentativa de preenchimento que, hoje, reconhece como ineficaz.

Linn foi internada duas vezes em um período de um ano. A primeira internação, em abril do ano passado, foi involuntária. “Não entendia o que era depressão. Não aceitava que eu estava adoecida”, contou. Já na segunda passagem pela clínica, disse ter vivido um processo mais acolhedor. “Apesar de como tudo foi exposto, eu me senti amada.”

A exposição mencionada por ela faz referência a um vídeo que circulou nas redes sociais, no qual aparece ao lado de um homem em uma área apontada como próxima à Cracolândia, em São Paulo. “Na verdade, nem era ali. Mas, sim, eu estava em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

A trajetória de Linn inclui ainda sua passagem marcante pelo Big Brother Brasil 22, onde apresentou ao país a força e a complexidade de Lina Pereira. Desde então, consolidou-se como cantora e atriz, dividindo cenas com nomes como Fernanda Montenegro no filme Vitória, atualmente em cartaz nos cinemas. “Ainda não assisti ao filme, acredita?”, contou, entre risos e emoção.

Após a conversa com o Fantástico, Linn assistiu ao longa pela primeira vez e, logo depois, voltou a se apresentar. Para ela, a arte continua sendo um canal vital de resgate. “A arte tem sido meu bote salva-vidas.”

Durante a entrevista, a artista também compartilhou trechos de seus diários. Em uma das páginas, escreveu: “Se hoje eu decido ficar e permanecer em casa, sóbria, lúcida, limpa, é por amor. E é assim que recrio sobre minha própria existência, em e por amor.”