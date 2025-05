Como Lexa planeja retomar a carreira após perder a filha

Após um período afastada da música devido a complicações graves durante a gestação, a cantora Lexa anunciou neste sábado (10) que está pronta para retomar sua carreira. O retorno marca um momento significativo na vida da artista, que enfrenta o luto pela perda da filha, Sophia, nascida prematuramente e falecida dois dias após o parto.

Lexa passou por uma gestação marcada por sérias dificuldades de saúde, entre elas um quadro severo de pré-eclâmpsia que colocou sua vida em risco. Em entrevista recente, ela revelou que chegou a ter órgãos em processo de falência no fim da gravidez. A cantora descreveu o período como o mais doloroso que já viveu. “Fui até as últimas consequências”, disse, em relato emocionado ao programa Conversa com Bial.

Nas redes sociais, a artista compartilhou a emoção do retorno. “Olha quem voltou a trabalhar, olê, olê, olá. Tenho conta pra pagar”, brincou nos stories. Em outro trecho, demonstrou a importância simbólica do momento: “Estou emocionada de estar em uma van porque vou fazer alguma coisa, vou trabalhar”.

O primeiro compromisso da cantora após a pausa acontece em um resort na cidade de Bandeirantes, no Paraná. Apesar de não ser um show completo, Lexa revelou que irá se apresentar em um desfile na região. “Hoje não será um show completo, mas eu cantarei em um desfile MARA aqui em Bandeirantes/PR”, afirmou animada.

Mesmo ainda se reerguendo emocionalmente, a artista tem compartilhado com os fãs o processo de ressignificação da dor. “Não tem como superar um filho, é insuperável”, desabafou. Ainda assim, Lexa reconhece a importância do apoio que tem recebido, especialmente do parceiro, Ricardo Vianna. “É fundamental ter alguém do nosso lado. O Ricardo foi um grande parceiro. Mas penso nas mulheres que enfrentam tudo isso sozinhas.”

A retomada de sua carreira, embora marcada por muitas emoções, é encarada por Lexa como um passo necessário para seguir em frente, ainda que com as marcas profundas da perda. “A gente tenta achar brechas pra ser feliz”, concluiu, dando um sinal de força e recomeço.

A música de Lexa em homenagem à filha falecida

A cantora Lexa emocionou os fãs ao lançar a canção Você e Eu, uma homenagem tocante à filha Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. A bebê, que nasceu em fevereiro deste ano de forma prematura, infelizmente faleceu apenas três dias após vir ao mundo. A música já está disponível nas plataformas digitais e no canal oficial da artista no YouTube.

Em uma publicação comovente nas redes sociais, Lexa descreveu a canção como “a mais linda da minha vida”, revelando que cada verso foi escrito com profundo amor e dor. “Fiz com todo o meu coração. É uma declaração para a minha filha, Sofia, que foi o ser mais especial que já conheci”, escreveu a artista, que tem 30 anos.

No vídeo divulgado no Instagram, Lexa aparece visivelmente emocionada ao ouvir a canção finalizada. Entre lágrimas, ela compartilhou sua reação e disse que o sentimento contido na melodia vai além das palavras. “Foi tanto amor envolvido que nem sei como descrever”, contou. Ricardo, de 32 anos, também demonstrou emoção: “A música mais linda do mundo. Eu vejo você nela. Te amo!”, comentou.

A faixa traz versos sensíveis e carregados de significado, como o trecho “O teu amor me escolheu”, que foi destacado por internautas nas redes sociais. “Essa música é uma flecha no coração de todas as mães de anjo”, escreveu uma seguidora. “Arrepiei só com esse pedacinho”, disse outra.

Sofia nasceu de forma prematura após Lexa enfrentar complicações graves na gestação causadas por um quadro de pré-eclâmpsia, condição que a levou a ser internada ainda em janeiro. A cantora permaneceu sob cuidados médicos em São Paulo até o nascimento da bebê, no dia 2 de fevereiro. Três dias depois, no dia 5, a pequena Sofia faleceu.

Relembrando o momento doloroso, Lexa havia declarado em sua conta: “Foram os dias mais difíceis da minha vida. Cada chute na barriga, cada sonho que eu tive com a nossa vida juntas… tudo ainda está muito vivo em mim. Foram 25 semanas e quatro dias de uma gestação muito sonhada.”

Você e Eu nasce como uma das obras mais pessoais da carreira de Lexa — um registro íntimo de uma maternidade interrompida precocemente, mas vivida com intensidade. A música, para muitos, é uma expressão de luto, amor e memória, e já é considerada por fãs como uma das composições mais emocionantes da artista.