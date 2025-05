Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (13/5)

Data estelar: Lua Cheia começa a minguar em Sagitário.

Provavelmente, nenhuma das pessoas que hoje publicar nas redes sociais uma citação de Shakespeare, de Nietzsche, de Santa Tereza ou de qualquer outro ser humano que tenha se dedicado a pensar e escrever sobre a vida, haja lido uma obra completa desses autores.



O conhecimento moderno é fragmentado, e nessa condição cada pessoa usa sua mente para juntar os fragmentos do jeito criativo que bem lhe aprouver, com a licença poética que todo ser humano possui para interpretar os fatos da vida de acordo com seu alcance e, ainda por cima, que pelo sortilégio da vaidade que assombra todo ser humano, o registro da citação feito por essa pessoa se torne mais importante do que a própria citação. No entanto, mesmo em minoria, ainda há humanos produzindo conhecimento completo, para o bem da civilização.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Enquanto a mente continuar se projetando com entusiasmo e esperança ao futuro, não importa o teor nem a densidade das contrariedades com que você tenha de lidar, essas serão superadas com certeza.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando algo estiver fora da ordem, faça os devidos ajustes e continue em frente. Faça isso em vez de cair na tentação de buscar culpados para os acontecimentos, o que na prática seria uma grande perda de tempo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As críticas e contrariedades que certas pessoas endereçam a você não hão de ser valorizadas ao ponto de se tornarem protagonistas deste momento da vida. É impossível agradar todo mundo, alguém acaba ficando de fora.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Dedique um pouco mais de tempo do que o habitual para colocar em ordem a vida cotidiana, que não precisa brilhar nem ser fora do comum, apenas garantir que as necessidades básicas sejam supridas, dentro da ordem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aja dentro da margem que lhe outorgar tranquilidade, porque nesta parte do caminho é desnecessário se estressar por qualquer coisa que eventualmente acontecer, e você sabe, acontecem muitas coisas o tempo inteiro.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Dá para adquirir um tanto de tranquilidade agora, já que certos resultados são visíveis e isso satisfaz sua alma, ao verificar que os esforços deram certo. Aproveite e desfrute dessa tranquilidade, pois, é volátil.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mantenha tudo em movimento, mesmo que não tenha certeza do rumo maior que orienta suas ações. Este é um momento em que um tanto de distração é tolerável, desde que as coisas se mantenham dinâmicas, em movimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para sua alma se sentir segura e confiante, são necessárias algumas circunstâncias favoráveis, porém, mesmo que essas não estejam disponíveis, sua alma pode se sentir segura e confiante porque assim o decidir.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Com pouco esforço e muita boa vontade, você vai conseguir avançar bastante nos projetos que tem em mente. Dependa o menos possível das circunstâncias favorecerem seus movimentos, e mais de sua boa vontade em ação.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ao sentir cansaço, em vez de procurar estímulos para continuar em frente, aproveite para tomar distância de tudo e de todos e, em silêncio, fazer as devidas reflexões que os acontecimentos atuais provocam.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo que você pretende será realizável desde que encontre as pessoas certas, e com elas congregue forças para que, juntas, consigam fazer o que seria impossível se todas seguissem o caminho separadas. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Continue projetando sua mente ao futuro, mas evite negligenciar a ação prática que você puder empreender de imediato em relação a esse futuro. Mentalizar bem é só uma parte da ação, suas mãos devem ajudar também.