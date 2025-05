Saiba o que Linn da Quebrada revelou sobre internação

Após um período reservado para cuidar da saúde mental, a artista e ex-BBB Linn da Quebrada retornou às redes sociais nesta sexta-feira (9), revelando detalhes íntimos de sua vivência em uma clínica de reabilitação. A internação, feita de forma voluntária, ocorreu após o diagnóstico de depressão em junho de 2024. Desde então, Linn tem se dedicado a um profundo mergulho interno – com a literatura como uma das principais ferramentas de reconstrução.

Durante o tratamento, ela leu 11 livros em apenas 30 dias. Entre tentativas frustradas e descobertas literárias, a artista revelou que não conseguiu seguir adiante com “Maçã no Escuro”, de Clarice Lispector, uma autora que admira profundamente. “Eu sou completamente fã da Clarice e achei que aquele era o momento. Mas não consegui. Deixei no escuro e fui tentar outro livro dela, ‘Um sopro de vida’. Também não rolou”, confessou.

Entre uma leitura e outra, Linn se encontrou nos romances mais lineares, nos quais encontrou refúgio e estímulo para o momento presente. “Tenho me sentido uma falcatrua na vida de Clarice. Eu me achava a reencarnação dela”, brincou, com bom humor, ao refletir sobre sua nova fase como leitora.

Agora, além de consumir livros com voracidade, a artista revela que tem se dedicado à escrita e à releitura de seus diários. “Estou completamente apaixonada pela leitura nesse momento da minha vida. Tenho lido muito. Tenho me dedicado bastante à escrita, à releitura dos meus diários, a ser uma artista da palavra”, compartilhou.

A internação de Linn da Quebrada foi comunicada oficialmente por sua equipe no dia 13 de março. Na ocasião, foi informado que ela estava cercada por profissionais especializados e pelo apoio de familiares e amigos próximos. A alta veio em abril, e no dia 19 do mesmo mês, ela reapareceu nas redes com mensagens de acolhimento e carinho dos fãs.