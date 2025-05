A parceria de Avril Lavigne com Simple Plan em ‘Young & Dumb’

Avril Lavigne e a banda Simple Plan lançaram oficialmente a aguardada colaboração “Young and Dumb”, uma faixa que mergulha de cabeça na nostalgia da era dourada do pop-punk. A música resgata a sonoridade e o espírito rebelde que marcaram o início dos anos 2000, época em que ambos os artistas despontaram como ícones de uma geração.

Na canção, Avril canta sobre os primeiros passos de sua carreira, relembrando o começo de tudo com uma estética sonora e visual típica daquela época: “2002 e eu estou no ônibus da turnê/ Deixando minha cidade natal, Napanee/ Usando uma gravata, delineador preto/ Blusa branca e perseguindo meus sonhos.” A letra faz um retrato direto e afetivo de sua juventude, resgatando elementos emblemáticos de sua identidade artística.

Pierre Bouvier, vocalista do Simple Plan, assume o segundo verso, costurando passado e presente ao mencionar como o estilo pop-punk ainda pulsa forte em sua trajetória: “Sou apenas um garoto, ainda um skatista pop-punk/ Eles me disseram: ‘Consiga um emprego’/ Mas eu disse: ‘De jeito nenhum!’” — um verso que remete diretamente ao hit “I’m Just a Kid”.

O videoclipe, lançado junto com o single, traz Avril e os membros do Simple Plan dominando um motel retrô, transformando o local em um cenário vibrante com direito a performance em uma piscina vazia e corridas divertidas em carrinhos de bagagem. O clima é leve, irreverente e recheado de referências visuais que remetem ao auge da estética pop-punk.

A colaboração também aquece os motores para a nova etapa da turnê Greatest Hits de Avril Lavigne, que terá início no próximo dia 25 de maio em Bangor, Maine, e contará com o Simple Plan como banda convidada em algumas datas — um encontro de titãs do gênero que promete empolgar fãs antigos e novos.

Como parte da divulgação, Avril assumiu os Stories da Billboard nesta sexta-feira, direto do set de gravação do clipe, compartilhando bastidores exclusivos da produção. Em um trecho divertido, a cantora aparece invadindo o ônibus da turnê, onde encontra os integrantes do Simple Plan relaxando nos beliches. “Ah, ei, eu estava dormindo”, brinca Bouvier, surpreso com a visita inesperada.

A parceria entre Billy Idol e Avril Lavigne

Billy Idol, ícone do rock desde os anos 80, lançou a faixa inédita “77”, com a participação especial de Avril Lavigne. O single faz parte de seu aguardado álbum Dream Into It, e chega como a segunda prévia do projeto, sucedendo “Still Dancing”, revelada em fevereiro deste ano.

Com estreia oficial marcada para sexta-feira, 25 de abril, Dream Into It marca o retorno de Idol aos estúdios para um trabalho completo de inéditas, algo que não acontecia desde 2014, quando lançou Kings & Queens of the Underground. O novo álbum promete também colaborações notáveis com artistas como Joan Jett e Alison Mosshart.

Aos 69 anos, o veterano do punk rock mantém sua presença ativa nos palcos — inclusive, esteve no Brasil recentemente. Durante o Rock in Rio de 2022, protagonizou um momento inusitado ao esquecer parte da letra de seu clássico “Eyes Without a Face”, de 1984.

Na mesma edição do festival, Avril Lavigne também se apresentou, promovendo o álbum Love Sux, lançado no mesmo ano. A participação da canadense em “77” reforça sua conexão com o rock, agora dividindo os vocais com uma das lendas do gênero.