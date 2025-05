Dua Lipa canta em espanhol e emociona Madrid com Manu Chao

Dua Lipa decidiu ir além do pop britânico para se aproximar dos fãs latinos e com charme extra. Na última segunda-feira, durante apresentação em Madrid, a estrela global surpreendeu o público ao cantar em espanhol a icônica “Me Gustas Tu”, de Manu Chao.

A releitura fez parte da turnê Radical Optimism, que está rodando o mundo com uma proposta inusitada: cada cidade ganha um cover exclusivo, pensado para homenagear artistas locais.

Na noite anterior, Dua já havia feito bonito na capital espanhola ao interpretar “Hero”, de Enrique Iglesias, também em espanhol. Mesmo sem fluência no idioma, a artista demonstrou esforço e carinho pelo público hispânico.

Em entrevista recente, ela confessou que não fala espanhol, mas sonha em aprender. “Acho um idioma tão sexy. Talvez essa seja minha próxima meta de ano novo”, disse ela, com o humor elegante que a acompanha fora dos palcos.

A escolha por “Me Gustas Tu” não foi aleatória. A canção de Manu Chao é um clássico da música alternativa hispânica e carrega um espírito leve, politizado e apaixonado — uma combinação que conversa diretamente com o momento atual da cantora, que mistura liberdade artística com celebrações multiculturais.

Dua Lipa: Uma nova fase, um novo show a cada noite

Desde o início da Radical Optimism Tour, Dua Lipa tem provado que não está disposta a repetir fórmulas. O show de cada cidade é uma experiência própria. Em vez de apenas seguir um repertório fixo, a cantora adiciona covers únicos que dialogam com o país em que se apresenta. A ideia é transformar cada apresentação em um encontro com a cultura local.

O primeiro cover do ano foi “Highway to Hell”, do AC/DC, marcando o tom roqueiro e desafiador da turnê. Depois, vieram releituras como “Can’t Get You Out Of My Head”, de Kylie Minogue, “The Less I Know The Better”, do Tame Impala, e “Riptide”, de Vance Joy. Um setlist que salta entre o eletrônico, o rock alternativo e o indie pop, reafirmando o bom gosto e a versatilidade de Dua.

A estratégia funciona como um presente para os fãs locais e cria expectativa nos próximos destinos. Afinal, ninguém sabe o que ela vai cantar na próxima cidade. E esse fator surpresa, aliado ao cuidado na escolha das músicas, vem sendo um dos destaques da turnê.

A boa notícia para os fãs brasileiros é que a energia contagiante da Radical Optimism Tour desembarca em solo nacional em novembro. Dua Lipa anunciou duas datas no Brasil: São Paulo recebe o show no dia 15 de novembro, no Estádio Morumbis, e o Rio de Janeiro no dia 22, no Estádio Nilton Santos.

Os ingressos já estão à venda no site da Ticketmaster, e a expectativa é de casa cheia em ambas as capitais.

Essa não será a primeira visita da cantora ao país. Em 2017, ela se apresentou com a turnê The Self-Titled Tour, incluindo shows em Porto Alegre e São Paulo, além de abrir para a banda Coldplay. Já em 2022, retornou com o espetáculo de Future Nostalgia, incluindo uma aclamada apresentação no Rock in Rio.

Agora, com um show mais maduro e interativo, Dua Lipa promete não apenas hits e coreografias impecáveis, mas também homenagens culturais que conversam diretamente com o público. Se em Madrid foi Manu Chao, quem será que ela vai homenagear no Brasil? A única certeza é que o palco será pequeno para tanta emoção.