Taylor Swift pode voltar ao Brasil em 2025 como acompanhante

Os boatos ganharam força nas redes sociais e provocaram reações acaloradas entre fãs e não tão fãs assim: Taylor Swift pode estar a caminho do Brasil novamente em 2025, mas desta vez longe dos holofotes dos palcos.

A estrela pop estaria planejando acompanhar o namorado Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, que disputará uma partida da NFL em São Paulo no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena.

A informação não veio com confirmação oficial, mas bastou uma fagulha de especulação para o assunto incendiar o X (antigo Twitter) e outras plataformas. Como já é tradição, Taylor costuma aparecer nos jogos do amado, sempre em camarotes discretos, mas visivelmente empolgada.

Sua presença já virou quase um ritual para os fãs do casal, que acompanham cada aparição com entusiasmo e memes.

No entanto, a possibilidade da cantora retornar ao Brasil gerou reações mistas. Parte do público vibrou com a chance de vê-la, mesmo que de relance. Outros, porém, relembraram episódios polêmicos de sua última passagem pelo país, durante a “The Eras Tour”, e questionaram se essa seria uma boa ideia.

A última visita de Taylor Swift ao Brasil, em novembro de 2023, foi marcada por uma sequência de shows esgotados e grande expectativa. Mas a alegria foi ofuscada por uma tragédia: Ana Clara Benevides, uma jovem fã, faleceu durante o primeiro show no Rio de Janeiro, em meio a um calor extremo e uma estrutura que falhou em garantir segurança e conforto ao público.

A resposta de Taylor ao acontecimento gerou desconforto em parte dos fãs. Ela se manifestou oficialmente apenas no final da turnê brasileira, quando recebeu a família de Ana Clara nos bastidores do último show em São Paulo.

A demora e a discrição com que o assunto foi tratado fizeram com que muitos a acusassem de frieza. Desde então, sua relação com o público brasileiro tem sido ambígua, oscilando entre a devoção de uma base de fãs apaixonada e a frustração de quem esperava mais empatia.

Por isso, a simples especulação de que a artista possa voltar ao país, mesmo como acompanhante e não como atração, reacendeu debates. Muitos se perguntam se o retorno é bem-vindo ou se trará à tona feridas ainda abertas. “Ela não seria louca de vir agora”, comentou um internauta. Outro ironizou: “Se ela não vier, o próximo álbum vem. Ele vai chifrá-la tanto que ganhamos de qualquer jeito”.

Taylor Swift: Fãs se dividem nas redes sociais com humor e farpas

Como era de se esperar, a internet transformou a situação em espetáculo. Alguns pedem a presença da cantora no intervalo do jogo, outros preferem ver Gloria Groove no palco. Há quem diga que a volta seria uma forma de reconciliação e até torce por um aceno de Taylor ao público brasileiro.

Por outro lado, não faltam perfis afirmando que o Brasil pode muito bem passar sem ela neste momento.

Se Taylor realmente estiver planejando vir ao Brasil em setembro, ainda que como mera espectadora, terá que lidar com mais do que apenas a pressão da mídia e o assédio dos fãs. Ela carregará também o peso simbólico de uma relação recente, mas intensa, com o país. E, como sempre, tudo será meticulosamente acompanhado, compartilhado e discutido online.

Independentemente de sua decisão, uma coisa é certa: Taylor Swift continua sendo um fenômeno que movimenta multidões, mesmo quando está apenas cogitando embarcar em um voo.