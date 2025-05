Katy Perry ironiza críticas em show lotado e prova seu sucesso

Katy Perry está em turnê com “The Lifetimes Tour” e, ao que tudo indica, ela segue com a habilidade de lotar estádios e conquistar corações, mesmo diante de um mar de críticas nas redes sociais.

Na última segunda-feira (12), a cantora fez uma apresentação memorável no United Center, em Chicago, onde reuniu mais de 23 mil fãs que cantaram e dançaram com ela a cada música.

Durante o show, Katy fez questão de abordar os haters de maneira irreverente. Com seu humor característico, ela declarou: “Pensei que fosse a pessoa mais odiada da internet, mas acho que isso é mentira”, arrancando risos e aplausos da plateia.

A fala de Katy não foi apenas uma piada, mas um reflexo da fase desafiadora que a cantora tem enfrentado nas redes sociais. Recentemente, ela tem sido alvo de ataques que vão desde críticas sobre sua performance na turnê até julgamentos sobre sua dança, sua aparência e até mesmo sobre sua viagem ao espaço.

A estrela pop, no entanto, não se deixa abalar. Durante o primeiro show da turnê nos Estados Unidos, em Houston, Katy reagiu com confiança a um comentário de que ela não sabe dançar. Enquanto se apresentava com o hit “Last Friday Night”, ela fez acrobacias e até polichinelos no palco, em uma espécie de resposta divertida aos críticos.

Em seguida, para completar, virou de costas e fez um gesto ousado, mostrando a calcinha, o que provocou gritos e aplausos da plateia.

Mas os ataques não se limitaram apenas às críticas à sua performance. A vida pessoal de Katy, que inclui a maternidade com o ator Orlando Bloom, também foi invadida pelos haters. Sua filha, Daisy, tem sido alvo de trolls nas redes, o que gerou ainda mais preocupação para a cantora.

No entanto, mesmo diante dessas críticas, Katy Perry segue sua turnê com o apoio incondicional dos fãs e não perde a oportunidade de reagir com humor.

Katy Perry segue sua turnê e promete encantos no Brasil

Ao que parece, a resistência de Katy Perry diante das adversidades é uma das chaves do seu sucesso contínuo. A cantora ainda tem muitos shows pela frente, incluindo uma turnê pela Oceania e uma segunda rodada de apresentações na América do Norte antes de desembarcar no Brasil.

Em setembro, Katy será uma das atrações principais do festival The Town, em São Paulo, no dia 14. A expectativa é de que ela também passe por Curitiba e Brasília nos dias 16 e 19, respectivamente, levando seu show irreverente e suas respostas à altura das críticas.

Mesmo com as ondas de críticas e ataques, Katy Perry tem mostrado que sua carreira está longe de ser afetada. Ela continua provando ser uma artista que sabe como cativar seu público, responder com elegância e, acima de tudo, fazer o que ama com uma dose de humor e ousadia.

A “The Lifetimes Tour” não só é um sucesso de público, mas também uma prova de que, para Katy, haters são apenas uma parte do jogo.