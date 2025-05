O relato de Bebe Rexha sobre uma perda gestacional

Após se tornar alvo de ataques gordofóbicos feitos por Azealia Banks em meio aos comentários sobre o Met Gala 2025, a cantora Bebe Rexha revelou ter enfrentado recentemente uma perda gestacional. A artista expôs a dor que vinha carregando em silêncio ao ser constantemente criticada por sua aparência.

Azealia, conhecida por suas declarações provocativas nas redes sociais, publicou uma série de críticas aos looks das celebridades que participaram do tradicional baile da moda. Entre elas, fez insinuações maldosas sobre o corpo de Rexha, sugerindo, em uma publicação no X (antigo Twitter), que a cantora estaria usando métodos contraceptivos hormonais. “Ela me passa uma vibe de implante hormonal. Tipo Implanon ou NuvaRing que precisa ser removido”, escreveu.

A resposta de Bebe não demorou: com elegância e firmeza, sugeriu que Banks buscasse apoio psicológico. “Você devia tentar algum tipo de terapia, mana. Lexapro funcionou muito bem pra mim. Algo que ajude com a tristeza e o caos que você vive projetando. Curar também fica bonito em todo mundo. Tenta”, retrucou a cantora.

Pouco depois, Bebe publicou — e posteriormente apagou — um desabafo mais íntimo, no qual compartilhou a realidade que vinha enfrentando longe dos holofotes. Ela contou viver com síndrome dos ovários policísticos (SOP), uma condição que interfere na fertilidade e nos hormônios, além de contribuir para o ganho de peso. Pela primeira vez, revelou publicamente que passou por uma gestação interrompida.

“Estou cansada de verem meu peso como assunto público. Tenho SOP e dificuldades para engravidar. Eu engravidei, mas não deu certo, e venho carregando essa dor calada”, escreveu. “Eu nunca precisei dividir essa verdade com ninguém. Mas talvez agora pensem duas vezes antes de comentar sobre o corpo de outra pessoa.”

Não é a primeira vez que Bebe Rexha usa sua visibilidade para falar sobre saúde mental e física. Em 2019, ela tornou público seu diagnóstico de transtorno bipolar, afirmando não sentir mais vergonha da condição. “Durante muito tempo, eu não entendia por que me sentia tão mal. Agora eu sei: sou bipolar, e não tenho mais vergonha disso.”

Nos últimos anos, a cantora também relatou episódios difíceis com fãs e autoridades. Em 2023, afirmou ter sido vítima de um crime de ódio ao ser ameaçada e impedida de embarcar em um voo. No mesmo ano, interrompeu um show para expulsar um espectador que arremessou um objeto em sua direção: “Se você jogar algo em mim no palco, eu vou te tirar tudo o que você tiver.”