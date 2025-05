Como Meghan Trainor mudou a letra de ‘All About That Bass’ - (crédito: TMJBrazil)

Dez anos após conquistar o mundo com “All About That Bass”, Meghan Trainor resolveu atualizar os versos de seu hit de estreia — e a nova versão da música não passou despercebida.

O sucesso de 2014, que alçou Meghan ao topo das paradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, ficou conhecido por sua mensagem em defesa da aceitação corporal e pela crítica ao padrão estético propagado por mídias e revistas. Um dos trechos mais marcantes ironizava o uso excessivo de retoques em fotos e celebrava corpos fora do modelo “Barbie de silicone”. No entanto, a música também foi alvo de críticas, principalmente por um verso considerado excludente com mulheres magras.

Agora, após mudanças pessoais — incluindo a maternidade e procedimentos estéticos como lifting de mama e implantes —, Meghan apresentou uma nova versão da faixa durante o festival Wango Tango, no dia 10 de maio. No lugar do verso original “Sim, está bem claro, eu não visto tamanho dois”, ela cantou: “Sim, está bem claro, eu tenho uns peitos novos / E eu posso sacudi-los, sacudi-los, como eu deveria fazer.”

A nova interpretação rapidamente viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok, dividindo opiniões. Enquanto alguns a criticaram por “abandonar” a mensagem original de aceitação do corpo, outros saíram em sua defesa. “É sempre sobre positividade corporal… até uma mulher mudar algo para se sentir melhor depois de ter filhos”, comentou um usuário, em apoio à cantora.

Em entrevista recente à revista People, Meghan comentou sobre sua decisão de realizar as cirurgias plásticas. “Foi meu presente para mim mesma. Encontrei um cirurgião gentil, com quem me senti confortável. Nunca me senti tão bem com meu corpo como agora”, afirmou. Ela também reforçou que cada pessoa deve seguir o próprio coração quando se trata de alterações corporais: “Se te faz feliz, vá em frente. Esses são os seios dos meus sonhos.”

O desabafo sincero de Meghan Trainor sobre saúde mental

Meghan Trainor compartilhou um relato sincero sobre os desafios emocionais que enfrentou logo após a chegada de seu segundo filho, Barry, agora com 17 meses. Em um ensaio pessoal para o Today, a cantora de 31 anos abriu o coração sobre a dificuldade da transição de mãe de um para mãe de dois filhos.

Trainor descreve um momento de vulnerabilidade profunda, quando, um mês após o nascimento de Barry, ela passou por um ataque de pânico enquanto lidava com o choro incessante do bebê. “Eu estava sozinha com Barry, e ele não parava de chorar, enquanto meu marido, Daryl Sabara, estava com nosso filho mais velho, Riley. Foi nesse momento que eu comecei a chorar também”, revelou.

A artista, que já havia se dedicado ao papel de mãe antes, diz que o momento foi tão intenso que ela sentiu como se estivesse prestes a desmaiar e não conseguia mais se sustentar emocionalmente. “Eu estava tão exausta, e sentia como se meu corpo estivesse me abandonando”, afirmou. Foi então que Meghan reconheceu a necessidade de buscar ajuda e pediu para seu marido procurá-la um médico.

Além de compartilhar seu relato pessoal, a cantora quer que sua experiência seja um apoio para outras mães que possam estar passando por dificuldades semelhantes. “Ser mãe é uma das tarefas mais desafiadoras. Muitas vezes nos exigem que estejamos sempre bem, mas isso não é real”, disse. Meghan deseja que sua história encoraje outras mulheres a falarem sobre suas lutas e a procurarem o apoio de que precisam.