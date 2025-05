O que Emily Armstrong pensava antes do Linkin Park

Emily Armstrong, hoje com 39 anos e atual vocalista do Linkin Park, relembrou com emoção sua relação com a banda que a inspirou desde a adolescência. Em entrevista recente à rádio Q101 Chicago, a artista compartilhou como o impacto do álbum Hybrid Theory (2000) foi decisivo em sua trajetória musical, muito antes de sonhar que um dia ocuparia o mesmo palco que seus ídolos.

Quando o icônico disco de estreia foi lançado, Emily tinha apenas 13 anos — mas não perdeu tempo. Comprou o álbum assim que chegou às lojas e logo tratou de apresentá-lo aos colegas na escola. “Lembro de ouvir e pensar: ‘Esse disco é incrível’. Foi quando me veio o pensamento: ‘Se ele [Chester Bennington] conseguiu fazer isso, eu também posso’. Eu estava começando a cantar e percebi que tinha potencial para gritar e cantar como ele”, contou Armstrong, relembrando com carinho seu processo de formação como artista.

Hoje assumindo os vocais da banda, Emily vive um momento que ela descreve como surreal. Embora não tivesse laços estreitos com os integrantes anteriormente, a conexão surgiu naturalmente a partir do momento em que começaram a trabalhar juntos em estúdio. “Não estávamos no mesmo círculo, era algo distante. Mas na segunda vez que nos reunimos para compor, a sintonia apareceu. Foi como se muitas peças começassem a se encaixar. Parecia mesmo algo guiado pelo destino”, refletiu.

A nova fase do Linkin Park, agora com Emily nos vocais, marca também o retorno da banda aos palcos brasileiros. O grupo desembarca no Brasil em novembro para uma série de três shows: em Curitiba (Estádio Couto Pereira, dia 5), São Paulo (Estádio MorumBIS, dia 8) e Brasília (Arena BRB Mané Garrincha, dia 11). Os ingressos estão disponíveis no site da Ticketmaster.

‘Unshatter’: detalhes sobre a nova música do Linkin Park

Na última sexta-feira (25), o Linkin Park surpreendeu os fãs com o lançamento de “Unshatter”, o mais recente single da banda. A faixa estará presente na edição de luxo do álbum From Zero, previsto para 2024, e simboliza um marco importante na nova fase do grupo.

Escrita no começo das sessões de gravação para o álbum de retorno, “Unshatter” foi uma das faixas que ajudou o Linkin Park a fortalecer a confiança para seguir em frente com a nova formação, que conta com Emily Armstrong como vocalista. “Unshatter foi uma das primeiras músicas que criamos para From Zero; o poder do vocal de Emily na ponte foi um dos momentos que nos deu uma sensação real de possibilidade e confiança para seguir em frente”, compartilhou a banda em comunicado.

Além disso, o Linkin Park expressou sua gratidão pela recepção calorosa ao álbum e pela conexão renovada com seus fãs. “Estamos muito felizes com a resposta a From Zero. Este novo capítulo, nossa jornada e a relação com os fãs tem sido mais do que imaginávamos. Agradecemos de coração por estarem conosco”, afirmou o grupo.