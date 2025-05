‘Somebody’: detalhes sobre o novo single da Latto

A rapper Latto está pronta para iniciar um novo capítulo em sua carreira musical com o lançamento de “Somebody”, seu mais novo single, previsto para estrear nesta sexta-feira, 16 de maio. A artista revelou a novidade em uma publicação no Instagram na última segunda-feira (12), acompanhada de uma imagem promocional com forte inspiração caribenha e a legenda: “Saudações da Jamaica”.

A faixa já vinha sendo insinuada desde março, quando Latto compartilhou um vídeo no X (antigo Twitter) ouvindo a música dentro de um carro. No trecho, ela canta: “Estou na praia, com o cabelo ao vento. Estou tomando uma piña colada de biquíni fio dental”, finalizando com um gesto provocativo. Uma versão desacelerada desse mesmo clipe reapareceu no anúncio oficial no Instagram, elevando a expectativa dos fãs.

“Somebody” será o primeiro lançamento solo da artista em 2025, e chega após o remix de “Blick Sum”, em parceria com Playboi Carti, divulgado em janeiro. A versão original da faixa faz parte do terceiro álbum de estúdio de Latto, Sugar Honey Iced Tea, lançado em agosto do ano passado pelas gravadoras Streamcut e RCA Records. O disco de 17 faixas incluiu o hit “Big Mama”, que não apenas conquistou uma indicação ao Grammy na categoria Melhor Performance de Rap Melódico, como também alavancou Latto ao topo da parada Top Rap Albums e garantiu o 15º lugar na Billboard 200.

Além do novo single, Latto se prepara para cruzar o Atlântico com sua turnê Big Mama Takes Europe, programada para o próximo mês. A mini tour incluirá apresentações em festivais de destaque como o DLT Malta (em St. Paul’s Bay), Tinderbox (Odense), Yardland Festival (Paris) e Les Ardentes (Liège), além de shows em cidades como Londres, Berlim e Amsterdã.