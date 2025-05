Festival Seja Luz: espetáculo gospel emociona TV SBT

O programa Silvio Santos do último domingo (11) foi marcado pela presença do espetáculo Seja Luz, conhecido como o primeiro espetáculo circense do Brasil. A equipe apresentou um trecho do espetáculo para os jurados do programa na TV SBT, apresentado por Patricia Abravanel.

Após a apresentação, que emocionou e levou às lágrimas diversos jurados, além da própria Patricia Abravanel, elogiou o Seja Luz pela sua beleza e importância. Os jurados também elogiaram a importância de um espetáculo cristão, em um cenário onde o entretenimento cristão muitas vezes se limita a shows e pregações.

O espetáculo circense Seja Luz foi idealizado por Igor Faria e já passou por grandes palcos, incluindo o Allianz Parque, e agora segue em turnê nacional. Com figurinos deslumbrantes, seus números circenses vão desde acrobacias aéreas até contorcionismos. Tudo isso embalado por clássicos da música gospel, executados ao vivo.

“Toda a qualidade que até hoje apresentamos através da marca Patati Patatá em circos, turnês e shows, foi aplicada desta vez em uma admirável entrega com figurinos, iluminação, som, seleção de atores e cantores da melhor qualidade. Meu desejo é que jovens e adultos cristãos vivam o melhor do entretenimento no Espetáculo Seja Luz”, diz Igor Faria por meio de nota.

Seja Luz: espetáculo surgiu a partir da experiência com Patati Patatá

Em entrevista à TV SBT, Igor também contou que o Festival Seja Luz surgiu a partir de sua experiência com Patati Patatá, marca criada pelo pai do empresário, Rinaldo Faria, durante a década de 80.

“Eu sou presidente da marca Patati Patatá, do meu pai. No início eu tinha medo, porque é [um cargo], depois que eu vi falei: ‘Não, gente, é só alegria’”, contou Igor, que também explicou como foi o processo de produção deste novo espetáculo.

“A gente decidiu usar a arte circense todo esse know-how que nós temos de entretenimento, de arte, de música para falar da palavra de Deus, porque as pessoas precisam. Esse espetáculo não perde absolutamente nada para o Cirque Du Soleil ou esses grandes circos aí internacionais. Mas o que é muito legal é ver tudo isso acontecer, sabe?”, afirmou o empresário.