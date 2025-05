Ministra da Cultura celebra a participação ímpar do Brasil em Cannes

O Brasil em alta, pelos resultados do cinema nacional, que, neste ano, finalmente venceu o Oscar de melhor filme internacional, é mais do que motivo para celebração da ministra da Cultura Margareth Menezes. No Festival de Cannes, com estande de destaque e lugar de pompa e circunstância, tido pelo festival como País de Honra no Mercado Cinematográfico do maior festival de cinema do mundo, o Brasil comparecerá com 65 agentes do setor audiovisual apoiados pelo Ministério da Cultura, com intuito de facilitar o entrosamento de profissionais brasileiros junto à indústria internacional. "Neste posicionamento, no maior encontro internacional de profissionais do cinema do mundo, o Brasil tem feito histórico. Estamos na expectativa pelo filme O agente secreto (atração de domingo), dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, como representante brasileiro na disputa pela Palma de Ouro", observa, em entrevista ao Correio, a ministra da Cultura Margareth Menezes.

Três perguntas // Margareth Menezes, ministra da Cultura

Qual a perspectiva de negócios avantajados para o Brasil, no evento?

Esta edição histórica marca um momento recorde para a participação brasileira no mercado, com um aumento de mais de 50% no número de profissionais presentes em comparação aos anos anteriores, um sinal evidente da crescente presença global do país e do impulso da indústria. Não por acaso, essa conquista acontece neste momento de retorno do Ministério da Cultura que possibilitou um investimento histórico e estruturante no setor audiovisual brasileiro

E que ferramentas levam de convencimento à adesão em coproduções e afins?

O Brasil é o país de honra oficial do Marché du Film, que é o maior mercado e encontro internacional de filmes e profissionais do cinema no mundo. Como o Marché é voltado, prioritariamente, para o mercado audiovisual, o foco da participação brasileira está na comitiva empresarial, formada, majoritariamente, por produtoras e profissionais da cadeia produtiva. Neste ano, o país estará presente com dois estandes. MinC, SPCine e RioFilme estão com estandes estratégicos de articulação internacional e de promoção do setor audiovisual brasileiro. Com os programas Cannes Docs, Producers Network, Goes to Cannes, Cannes Makers, Spot the Composer e Co-Production Day difundiremos produções dos talentos do setor audiovisual. Os programas são considerados locais para a realização de encontros de negócios, atividades institucionais e ações de promoção internacional da produção audiovisual brasileira. Haverá três painéis em conferências para difusão aprofundada da dinâmica do setor audiovisual.

Qual é o momento do cinema nacional, no exterior? Que relação vislumbra com o país que foi berço para o nascimento do cinema?

Esse é um reconhecimento a todo trabalho que tem sido feito no campo do cinema e audiovisual no Brasil, alavancando nosso mercado e nossas histórias para um dos festivais mais prestigiados e importantes da indústria cinematográfica. Com essa honraria, podemos afirmar que todos os olhos do cinema mundial estão voltados ao Brasil. Desde 2023, o Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), está trabalhando com a França com ações em prol da internacionalização do audiovisual e somando forças para essa iniciativa que faz parte do Ano do Brasil na França. Sem dúvidas, o que nos motiva são as oportunidades que se apresentam no Marché du Film. Temos um histórico relevante de participação em Cannes, tanto no festival, na programação de filmes, quanto no mercado. Todo ano uma delegação brasileira está presente e esse ano, com o Brasil sendo convidado de honra, essa participação será ainda mais expressiva, já temos mais de 200 pessoas brasileiras inscritas no Marché, em 2024 foram 90. Com a França amplificaremos a parceria histórica a partir desta edição. Nossa expectativa é que tenhamos a maior presença brasileira de todos os tempos, e isso certamente refletirá positivamente no cenário. Serão vários dias de um ambiente de negócios com pessoas do audiovisual do mundo inteiro e nossas

expectativas são elevadas.