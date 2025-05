Filha do jogador Zinho, Hatalia aposta em carreira na música gospel

A cantora carioca Hatalia iniciou recentemente sua carreira na música gospel com o lançamento do seu primeiro single, “Graça”, nas plataformas digitais de áudio. A artista é filha do jogador Zinho, tetracampeão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994.

“‘Graça’ marca o início de um sonho que venho carregando há anos: ser uma voz de adoração verdadeira, que una beleza, verdade e justiça para o meu povo. Depois de uma jornada por diferentes culturas e nações, percebi que há algo único na alma latino-americana — e é para ela que essa canção fala”, contou Hatalia em nota.

A cantora também é compositora e líder de louvor em Amsterdã, capital da Holanda. Além da cidade que reside atualmente, com o marido e o filho, ela já passou por países como Japão e Estados Unidos, além de morar em diversos estados do Brasil, por conta da profissão de seu pai. De acordo com Hatalia, “Graça” fala da reconexão com a América Latina.

“É um momento muito especial, não é? O lançamento da carreira gospel da minha filha, a Hatalia. E é lindo ver como Deus age, sempre com um propósito. Eu era jogador de futebol, morava no Japão, e minha esposa, Simone, estava grávida dela. Voltamos ao Brasil para que ela nascesse aqui, mas eu precisei ficar lá e não pude ver o parto. Só conheci a Hatalia 45 dias depois, porque estava na Austrália, em pré-temporada com meu time”, lembrou o jogador Zinho em entrevista para o Portal Terra.

Hatalia passou por um processo de 12 anos de preparação para o lançamento de sua carreira musical, resultando num projeto de “reconciliação, cura e transformação, com uma mensagem teológica sólida e acessível, que pode tocar tanto os que já creem quanto os que ainda estão buscando”, como definiu em nota.

“Eu me lembro dela pequenininha, no Japão, quando soltou um grito ou falou mais alto. Na hora, virei para minha esposa e disse: ‘Essa menina vai ser cantora’. Mas Deus já tinha um propósito maior. Ele já havia escrito cada detalhe da vida da Hatalia, e hoje ela está cumprindo a vontade dEle”, contou Zinho ao Terra.