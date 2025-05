Por que Shakira quase não lançou ‘Hips Don’t Lie’

Shakira surpreendeu ao contar que o hit mundial “Hips Don’t Lie” quase ficou de fora do álbum Oral Fixation, Vol. 2, lançado em 2005. Durante participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, a cantora revelou que o disco já estava finalizado e distribuído quando uma colaboração inesperada com o rapper Wyclef Jean mudou o rumo da história.

“Eu já tinha encerrado o álbum. Ele estava literalmente nas prateleiras”, contou a estrela colombiana. No entanto, tudo mudou após um encontro criativo com Wyclef. “Começamos a trabalhar juntos e percebi imediatamente que estávamos criando algo poderoso.”

Convicta do potencial da faixa, Shakira tomou uma decisão ousada: entrou em contato direto com o então presidente da Epic Records e pediu que os álbuns fossem recolhidos do mercado para incluir a nova música. A reação inicial foi de incredulidade: “Ele me disse que era tarde demais, que os discos já estavam nas lojas.” Mas a artista insistiu. “Falei: ‘Você tem que confiar em mim. Vai valer a pena’. E ele acabou cedendo. Reimprimimos tudo, inclusive as capas. Aquela música mudou minha trajetória.”

Curiosamente, o encontro com Wyclef Jean parecia estar predestinado. “Dias antes de tudo acontecer, sonhei com ele. Foi um sonho totalmente aleatório — não, não foi um sonho sexual”, brincou. “E no dia seguinte, meu empresário me ligou dizendo que Wyclef queria colaborar.”

Além de relembrar esse marco da carreira, Shakira também celebrou o sucesso estrondoso de sua turnê atual, que vem esgotando ingressos por onde passa. Apenas na Cidade do México, foram 11 apresentações com casa cheia. A turnê também lidera o ranking mundial de popularidade pelo segundo mês seguido.

“É um projeto gigantesco, estou há um ano envolvida em cada detalhe: cenografia, repertório, direção musical. Levo para o palco os maiores clássicos da minha carreira, como ‘Whenever, Wherever’ e, claro, ‘Hips Don’t Lie’, junto com as faixas mais recentes”, disse a cantora, empolgada. “A estrutura pesa mais de 90 toneladas, temos 145 pessoas na equipe viajando comigo. Ver as pessoas cantando, se emocionando, é algo que me toca profundamente. Tem sido uma celebração da minha história com os fãs.”