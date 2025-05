O que pai de Miley Cyrus disse sobre conflito familiar

Em uma rara e emotiva publicação nas redes sociais, o cantor Billy Ray Cyrus, de 63 anos, abordou abertamente sua relação com a filha Miley Cyrus, 32, após um período de distanciamento familiar. O desabafo, compartilhado no último domingo (11) em seu perfil no Instagram, veio acompanhado de reflexões sobre erros do passado, reconciliação e a força dos laços familiares.

Intitulada “Refletindo”, a mensagem de Billy Ray trouxe palavras de carinho e reconhecimento à filha, além de um apelo sincero aos seguidores: “Raramente comento sobre rumores, mas neste dia em particular… dou a vocês a minha verdade. Estou tão orgulhoso de Miley e de sua coragem e bravura. Da sua sabedoria e força para agir quando nossa família mais precisou. Estamos muito perto de uma cura completa.”

O cantor, conhecido por hits como Achy Breaky Heart, reconheceu publicamente as dificuldades enfrentadas por sua família, especialmente após sua separação de Tish Cyrus, mãe de Miley. O divórcio, marcado por tensões, teria sido um dos principais motivos para o afastamento entre pai e filha. Ainda assim, Billy Ray demonstrou esperança e fé na reconstrução dos vínculos: “Ainda acredito muito no poder da oração e, respeitosamente, peço que, se você também acredita e tiver uma oração extra para a família Cyrus, eu aceitaria humildemente.”

Mesmo com as divergências passadas, o músico não poupou elogios à ex-esposa no Dia das Mães, ressaltando sua força e dedicação: “Tish Cyrus foi e é a própria definição de uma mãe forte. Acredite, sou o primeiro a admitir que ser casado comigo não foi fácil. Sou muito bom em cometer erros. Um homem muito imperfeito.”

A postagem de Billy Ray surge dias após Miley também se manifestar sobre a situação familiar. Em um story publicado no Instagram, a artista reconheceu os altos e baixos com o pai, mas disse estar em um momento de reconexão: “Meu pai e eu tivemos nossos desafios ao longo dos anos. Agora, aos 30 e poucos anos, a família é minha prioridade acima de tudo. Estou em paz sabendo que pontes foram construídas e que o tempo trouxe muita cura.”

Miley também fez questão de desmentir rumores de um suposto atrito com a mãe, reforçando que a empresária — que gerencia sua carreira desde os tempos de Hannah Montana — continua sendo sua melhor amiga. A confusão teria surgido após fãs perceberem que Tish havia deixado de seguir a filha no Instagram, o que, segundo ambas, foi apenas um erro de navegação no aplicativo.

“Ela é minha melhor amiga. Como muitas mães, ela não sabe mexer direito no celular e acabou deixando de me seguir – algo simples, coincidência e nada interessante”, brincou Miley.

Tish, por sua vez, também esclareceu a situação: “Não fiz isso. Não sei o que aconteceu. Não faço ideia de como isso aconteceu, mas já consertei.”