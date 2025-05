A resposta de Luísa Sonza sobre Gustavo Mioto

Durante participação no programa Sabadou, exibido pelo SBT, o cantor Gustavo Mioto, de 28 anos, surpreendeu o público ao revelar episódios desconfortáveis envolvendo a cantora Luísa Sonza, de 26. Questionado se já havia vivido alguma situação desagradável com uma celebridade, Mioto foi direto: “Aconteceu uma vez. Foi a Luísa Sonza”.

O artista explicou que o mal-estar teve início após uma brincadeira feita por Luísa, em um momento onde, segundo ele, não havia intimidade suficiente entre os dois para tal descontração. “Foi um momento desagradável. Não tinha intimidade e foi fazer uma brincadeira que não podia e que não devia. Rolou um bate-boca rápido, uma alfinetada”, relatou.

Mas o desconforto entre os cantores não se limitou a um único episódio. Gustavo afirmou que outros desentendimentos também aconteceram, ainda que sem entrar em detalhes. “Aconteceu outras vezes também”, disse, ressaltando que, embora não conheça Luísa o suficiente para rotulá-la, as situações vividas com ela foram marcantes: “Quando me perguntam [sobre alguém que foi desagradável comigo], isso que me vem na cabeça”.

Procurada pelo TV Fama, da RedeTV!, Luísa Sonza reagiu de forma breve ao comentário de Mioto. Visivelmente surpresa, a cantora respondeu: “Gente, não faço a mínima ideia! Juro por Deus!”.

‘Escândalo Íntimo’: como visual explicou o álbum de Luísa Sonza

Em sua mais recente fase artística, Luísa Sonza mostrou que não apenas canta suas histórias — ela também as veste. A turnê de Escândalo Íntimo (2023) marcou uma virada estética e emocional na trajetória da artista, que trouxe à tona uma versão mais sensível e autêntica de si mesma, alinhando o visual à narrativa do álbum.

Natural de Tuparendi, no interior do Rio Grande do Sul, a cantora resgatou sua origem em uma proposta visual cuidadosamente arquitetada, em que o conceito de “princesa do interior” ganhou forma nas roupas que usou no palco. O stylist Victor Miranda, parceiro de longa data de Luísa, foi o responsável por traduzir essa ideia em figurinos que mesclam elementos do boho chic, do western e da moda dos anos 2000.

Mais do que um resgate afetivo, a estética da era Escândalo Íntimo também teve a função de traduzir visualmente a vulnerabilidade presente nas canções. Faixas como “Campo de Morango” e “Principalmente Me Sinto Arrasada” tratam de saúde mental e ansiedade com um lirismo onírico, que se refletiu em looks leves, românticos e delicadamente femininos.

A moda, no universo do pop, não é mero adereço — ela é discurso. A estilista Mayari Jubini, que já colaborou com artistas internacionais como Katy Perry e Anitta, participou da construção visual de Luísa nas eras Doce 22 e Escândalo Íntimo, e destaca a virada entre os dois momentos.

Dentro dessa nova imagem, referências a arquétipos femininos clássicos — como a cowgirl, a musa dos anos 2000 ou a pin-up contemporânea — foram fundamentais. Assim como Madonna, Britney Spears ou Lady Gaga usaram a moda para encarnar personas icônicas, Luísa construiu a imagem de uma “princesa rural” conectada às tendências globais, mas com forte identidade brasileira.

E foi em meio à pesquisa por peças únicas e carregadas de significado que o nome da estilista Lígia Morris surgiu como um ponto de virada. Fundadora da marca Primal Stuff e com um histórico de vestir lendas como Cher, Shakira e Lady Gaga, Lígia vive hoje em uma fazenda no interior de Minas Gerais, onde divide seu tempo entre a lida rural e a criação de roupas com pegada artesanal e espírito rebelde.

A colaboração entre ela e Miranda resultou em criações marcantes, como o vestido branco usado por Luísa no Grammy Latino e o conjunto de couro com corset e calça de cintura baixa exibido no Prêmio Multishow.

Cada peça desenvolvida por Lígia é feita à mão, do corte à costura, e carrega o que ela define como uma mistura entre o fetichista e o apocalíptico.

Com o fim da turnê de Escândalo Íntimo, uma nova fase se aproxima. Miranda já trabalha com Luísa na construção da próxima identidade visual.