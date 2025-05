Detalhes sobre a parceria entre Halsey e Amy Lee

Uma das colaborações mais aguardadas pelos fãs da música alternativa finalmente chegou. Halsey e Amy Lee, vocalista do Evanescence, lançaram o single “Hand That Feeds”, faixa poderosa que integra a trilha sonora oficial de Bailarina, spin-off do universo John Wick. A música, que mescla elementos de pop, rock e industrial, destaca os vocais marcantes das duas artistas e conta até com um breve, mas expressivo, solo de piano.

A parceria entre Halsey e Amy Lee vai além da afinidade musical. Em uma publicação nas redes sociais, Halsey expressou a profunda admiração que sente por Lee e o impacto que a banda Evanescence teve em sua formação artística. “Sou fã da Amy desde os 11 anos. Evanescence foi meu refúgio quando o mundo lá fora parecia insuportável. Não seria quem sou hoje sem eles. Criar algo com ela em ‘Hand That Feeds’ é um dos momentos mais surreais da minha vida. Levarei isso para sempre comigo”, declarou.

Do outro lado, Amy Lee também compartilhou o entusiasmo pela colaboração: “Admiramos o trabalho uma da outra há muito tempo, e tudo parece ter conspirado para que esse momento finalmente acontecesse.”

As expectativas para um videoclipe já começaram a crescer entre os fãs. Embora ainda não haja uma data oficial para o lançamento do material audiovisual, imagens de bastidores que circularam recentemente nas redes sugerem que a produção está a caminho.

E a primeira performance ao vivo? Com a turnê “For My Last Trick” em andamento, Halsey se apresentará em Los Angeles no dia 14 de maio. Coincidentemente, o Evanescence será a atração especial da noite. A presença das duas artistas no mesmo palco reacendeu os rumores de que o single poderá ser apresentado ao vivo pela primeira vez neste evento — uma possibilidade que deixou os fãs ainda mais ansiosos.

Bailarina, estrelado por Ana de Armas e com direção de Len Wiseman (Anjos da Noite, O Vingador do Futuro), tem estreia marcada para o dia 5 de junho de 2025 nos cinemas brasileiros. O longa acompanha a trajetória de uma jovem assassina treinada pela organização Ruska Roma em busca de vingança após a morte de seu pai. O elenco ainda traz nomes como Anjelica Huston, Norman Reedus, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno e participações especiais de Keanu Reeves, Ian McShane e Lance Reddick — este último, em uma de suas últimas aparições nas telas.