Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (15/5)

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

Se a verdade que você tiver para divulgar hoje em suas redes sociais for construída em torno de apontar para a mentira que outras pessoas divulgam, então a sua tampouco será uma verdade, apenas mais um ingrediente do troca-troca de fofocas que tomou o lugar da divulgação de informações relevantes para o bem-estar comum dos humanos.

Fake-news é o nome moderno da fofoca, as quais, tal como as clássicas fofocas, sempre tem um pouquinho de informação verdadeira misturada com uma tonelada de suposições construídas sobre os preconceitos que cada um de nós cuida com carinho, como animais de estimação.

A verdade não precisa se contrapor a nenhuma mentira, ela apenas a ignora, porque não perde tempo com discussões estéreis, se dirige ao alvo com a firmeza de saber muito bem aonde aponta.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Algumas pessoas incentivam, outras colocam você para baixo, e sua alma precisa fazer ouvidos surdos a todas elas nesta parte do caminho, se focando no que seja possível fazer, sem dar passos maiores do que a perna.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A sensação de que deva haver algo errado acontecendo não é necessariamente uma percepção clara dos eventos em marcha. Em muitos casos, a mente cria histórias estranhas e acredita nelas como se fossem acontecimentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há pessoas ao seu favor, mas há também as que se dedicam a criar contrariedades, não importa qual seja sua atitude em relação a elas. É com essas pessoas que você precisa tomar cuidado neste momento. Sem perder tempo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

São muitas coisas fora do lugar certo e o pior de tudo é que sua alma anda percebendo todas as pontas soltas, ficando bastante nervosa com o que enxerga. Não importa, tudo voltará a ficar no devido lugar. Com tempo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É possível tomar algumas iniciativas, desde que sejam motivadas por intenções puras, isto é, sem serem contaminadas pela vontade de mostrar isso ou aquilo a certas pessoas. Intenções puras vêm do coração. Aí sim!

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure colocar ponto final nos assuntos que estejam ao seu alcance, sem precisar da ajuda de ninguém, porque mesmo que haja pessoas se dispondo nesse sentido, na hora da prática é certo que se dispersarão. Melhor não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ninguém nasce com um manual de instruções para aproveitar o tempo da existência, cada um de nós há de se abrir passagem no meio de informações que não informam nada, descobrindo a essência por própria vontade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A esperança alegre que infunde confiança e segurança na alma pode ser motivada por algumas circunstâncias, porém, seria melhor que esses bons sentimentos surgissem de dentro do seu coração porque você o decide.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A dinâmica de sua experiência de ser motiva sua alma a tomar iniciativas o tempo inteiro, mas raramente essas iniciativas acertam no alvo. Nesta parte do caminho há mais chances de você acertar no alvo. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Reserve mais tempo do que o habitual para descansar e refletir sobre o andamento das questões de seu interesse, sem se obrigar a tomar atitudes de imediato, apenas para ter uma ideia melhor dos acontecimentos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que pareça impossível manter as pessoas congregadas em torno de um mesmo objetivo, é isso mesmo que sua alma precisa fazer neste momento. As contrariedades não hão de ser maiores do que sua boa vontade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Dá um tanto de vertigem constatar quanta coisa será necessário administrar para avançar um pouco mais nesse caminho louco que é a existência entre o céu e a terra. Não importa, desfrute de tudo nesse caminho.