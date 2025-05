Como Taylor Swift está envolvida em polêmica de Blake Lively

Um novo capítulo envolvendo grandes nomes de Hollywood veio à tona nesta quarta-feira (14), com revelações de bastidores que colocam em xeque a amizade entre Taylor Swift e Blake Lively. De acordo com documentos judiciais obtidos pelo Daily Mail, a atriz Blake Lively teria recorrido a pressões pessoais para forçar Swift a apoiá-la publicamente em um processo polêmico contra o ator e diretor Justin Baldoni, com quem divide o protagonismo do filme É Assim Que Acaba.

A disputa, que ganhou atenção da mídia internacional, começou após Lively acusar Baldoni de assédio sexual e criação de um ambiente de trabalho tóxico durante as gravações da produção. Em meio às alegações, documentos legais apresentados pela equipe de Baldoni alegam que a atriz tentou interferir na narrativa pública da disputa ao envolver Taylor Swift, sugerindo que mensagens privadas da cantora poderiam ser divulgadas caso ela optasse por não demonstrar apoio público à amiga de longa data.

As conversas, descritas como “potencialmente constrangedoras”, estariam relacionadas ao período das gravações do longa, que também inclui faixas de Swift na trilha sonora. Os representantes legais do diretor alegam que Blake buscava impedir a obtenção de dados armazenados em seus dispositivos e canais de comunicação, após uma intimação judicial ser emitida nesse sentido.

Em um dos trechos mais sensíveis da documentação, o advogado de Lively, Michael Gottlieb, teria procurado a equipe de Taylor, solicitando um posicionamento público favorável à atriz. Em resposta, os representantes da cantora teriam considerado a abordagem como “inapropriada e com aparência de extorsão”, recusando-se a ceder à suposta chantagem.

Apesar das alegações, os advogados de Lively negam veementemente qualquer tentativa de intimidação. Em nota enviada à imprensa, a defesa da atriz classificou as acusações como “infundadas, absurdas e fruto de uma tentativa de desviar o foco do cerne do processo com alegações baseadas em fontes anônimas e desconexas da realidade”.

Além da tensão envolvendo Swift, a disputa entre Lively e Baldoni se intensificou. Segundo apuração do TMZ, a atriz teria pedido alterações no comportamento do ator durante reuniões com o estúdio responsável pelo projeto, incluindo o fim da exibição de materiais impróprios e da exposição de relatos sobre vício em pornografia. Baldoni, por sua vez, moveu uma ação contra Lively e seu marido, o ator Ryan Reynolds, por suposta difamação, extorsão e invasão de privacidade, reivindicando uma indenização milionária de aproximadamente US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,4 bilhões).