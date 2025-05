Demi Lovato se casou? Confira o que se sabe

A cantora e atriz Demi Lovato, de 32 anos, está prestes a dar um novo passo em sua vida pessoal. Ela e o noivo, Jordan Lutes, de 34, devem oficializar a união durante o fim de semana do Memorial Day nos Estados Unidos, entre os dias 25 e 27 de maio, conforme divulgado pelo site TMZ. Apesar da proximidade da data, o local da cerimônia ainda não foi revelado, segundo fontes ligadas ao casal.

O relacionamento entre Demi e Jordan teve início nos bastidores da música. Eles se conheceram em janeiro de 2022 durante a gravação da faixa Substance e, poucos meses depois, em agosto do mesmo ano, oficializaram o namoro. Desde então, a relação tem sido marcada por momentos públicos de carinho e declarações nas redes sociais. Demi chegou a afirmar que Lutes era “o melhor namorado do mundo”.

O pedido de casamento aconteceu em dezembro de 2023, em uma proposta íntima. Jordan presenteou Demi com um anel de diamante em formato de gota, e o momento foi celebrado com um jantar familiar em um dos restaurantes favoritos da cantora, em Los Angeles. No final de 2024, ao completarem um ano de noivado, o músico publicou uma homenagem nas redes sociais: “Um ano noivo da minha pessoa favorita. Eu sou tão sortudo e mal posso esperar para me casar com você.” Demi respondeu emocionada: “Meu doce anjo! Eu te amo infinitamente e não vejo a hora de te chamar de marido.”

Jordan Lutes, conhecido artisticamente como Jutes, nasceu em Ottawa, no Canadá. Antes de seguir carreira na música, estudou cinema e chegou a se destacar no basquete. Mais tarde, decidiu se mudar para Toronto, onde deu início à sua trajetória como artista. Ele já integrou o time da Capitol Records, mas atualmente atua de forma independente.

Ao longo dos anos, Demi Lovato esteve envolvida em outros relacionamentos públicos. Um deles com o lutador brasileiro Guilherme “Bomba” Vasconcelos, com quem teve um breve romance em 2017. O atleta faleceu em outubro de 2024, aos 38 anos. Outro relacionamento marcante foi com o ator Wilmer Valderrama, com quem Demi namorou por seis anos. O casal se conheceu quando ela tinha 17 anos, e ele, 29 — relação que posteriormente foi classificada por Demi como inadequada, à luz de sua vivência e amadurecimento.