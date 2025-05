A música de Rihanna para o novo filme dos ‘Smurfs’

Após um longo hiato na carreira musical, Rihanna está oficialmente de volta aos estúdios. A cantora, atualmente com 37 anos, revelou que lançará uma nova música inédita nesta sexta-feira (16), como parte da trilha sonora da animação “Smurfs”, da qual também participa como dubladora da personagem Smurfette.

O anúncio veio junto com a divulgação do trailer oficial do longa, previsto para estrear nos cinemas em 17 de julho. Mais do que apenas emprestar sua voz à produção, Rihanna assina a composição das canções originais e ainda atua como produtora da animação.

O retorno da artista às atividades musicais foi suficiente para causar alvoroço nas redes sociais. “Lembrou que canta”, brincou um internauta. “Rih em um estúdio… meus olhos estão me enganando?”, comentou outro. Até mesmo a influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas entrou na onda e escreveu: “Mulher, já que está no estúdio fica aí e grava nosso álbum”.

O elenco de vozes do novo filme conta ainda com estrelas como James Corden, Nick Offerman, Sandra Oh, Octavia Spencer, Natasha Lyonne, Amy Sedaris, Daniel Levy, entre outros. John Goodman dá vida ao Papai Smurf, que é capturado por dois feiticeiros — Razamel e Gargamel. A partir daí, Smurfette (Rihanna) lidera uma missão no mundo real para resgatar o líder dos Smurfs, contando com a ajuda de novos aliados em uma jornada para salvar seu universo e descobrir seu próprio propósito.

Essa é a primeira vez que Rihanna lança um material musical desde “Anti”, seu aclamado álbum de 2016, que consagrou sucessos como “Work” (com Drake), “Love On The Brain”, “Kiss It Better” e “Needed Me”. Desde então, ela vinha concentrando seus esforços em empreendimentos de beleza com as marcas Fenty Beauty e Fenty Hair.

A pista sobre o nome do terceiro filho da Rihanna

Durante participação no talk show Late Night with Seth Meyers, o rapper A$AP Rocky, de 36 anos, falou publicamente sobre a nova gravidez de Rihanna, 37, e revelou um detalhe curioso que animou os fãs do casal. Questionado pelo apresentador Seth Meyers sobre a possibilidade do próximo bebê também ter um nome iniciado com a letra “R”, Rocky confirmou: a tradição será mantida.

“Com certeza”, respondeu o artista, cujo nome de nascimento é Rakim Mayers, reforçando a ideia de continuidade no padrão familiar. Os dois primeiros filhos do casal, RZA, de 2 anos, e Riot Rose, de 1 ano, já seguem essa lógica — assim como os próprios pais, ambos com nomes iniciados por “R”.

O casal, juntos desde 2020, teria oficializado a união de forma discreta antes do nascimento do primeiro filho, em 2022. A gravidez do terceiro filho, ainda mantida com poucos detalhes públicos, reforça a imagem de união sólida e planejamento familiar entre dois dos nomes mais influentes da indústria musical.

O momento descontraído no programa serviu para alimentar a curiosidade dos fãs sobre o futuro nome do bebê — que, ao que tudo indica, seguirá a marca registrada da família: a letra R.