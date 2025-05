A data do novo álbum e projeto da Jade

A cantora JADE acaba de oficializar a data de lançamento de seu aguardado álbum de estreia. Intitulado “THAT’S SHOWBIZ BABY!”, o projeto será disponibilizado ao público no dia 12 de setembro, marcando uma nova fase na trajetória artística da artista.

Em nota enviada à imprensa, JADE expressou entusiasmo com a novidade:

“Venho trabalhando nesse álbum há anos e é incrível poder, finalmente, compartilhar essa notícia. Estou imensamente orgulhosa de ‘THAT’S SHOWBIZ BABY!’ como uma obra completa, e mal posso esperar para que todos escutem. Apresentá-lo ao vivo ainda este ano é um sonho se tornando realidade.”

O disco traz colaborações com nomes de peso da música internacional, incluindo Mike Sabath, Lostboy, Cirkut, RAYE e Pablo Bowman, ampliando ainda mais a expectativa em torno do trabalho.

Além de canções inéditas, tudo indica que o álbum reunirá faixas já conhecidas do público, como “Midnight Cowboy”, “Fantasy”, “IT girl”, “FUFN” e “Angel of My Dreams”.

Como parte do lançamento, JADE também confirmou sua primeira turnê solo, que terá início na Europa em outubro. O roteiro contempla cidades como Dublin, Manchester, Glasgow, Londres, entre outras.

Confira as datas já anunciadas:

8 de outubro (quarta-feira) – Dublin, 3Olympia Theatre

9 de outubro (quinta-feira) – Belfast, Ulster Hall

11 de outubro (sábado) – Brighton, Dome

12 de outubro (domingo) – Manchester, Academy 1

13 de outubro (segunda-feira) – Glasgow, O2 Academy

15 de outubro (quarta-feira) – Leeds, O2 Academy

16 de outubro (quinta-feira) – Birmingham, O2 Academy 1

18 de outubro (sábado) – Newcastle, O2 City Hall

19 de outubro (domingo) – Londres, Roundhouse

Jade Thirlwall sugere possível retorno do Little Mix

Jade Thirlwall, ex-integrante do Little Mix, reacendeu as esperanças dos fãs ao sugerir que o grupo pop britânico pode voltar a se reunir no futuro. Thirlwall expressou a saudade de estar ao lado das outras integrantes e comentou sobre a possibilidade de um comeback, afirmando que “a porta nunca se fecha”. A declaração foi feita para Fernanda Catania, jornalista conhecida como Foquinha.

Durante a conversa, Jade revelou que, ao ver outras bandas se reunindo, sente um pouco de “ciúmes” e imagina que o mesmo pode acontecer com o Little Mix. “Podemos ser nós um dia, e acho que vai ser. Nós amamos estar no palco juntas,” declarou a artista, deixando claro que o carinho entre as integrantes continua forte, mesmo após três anos de carreiras solo.

Contrariando os rumores de que o grupo teria se distanciado após a separação, Jade confirmou que a amizade entre elas permanece firme. “Nós conversamos muito umas com as outras. Sinto que ninguém entende, exceto elas, o que passamos juntas,” explicou Thirlwall, destacando a importância de apoiar umas às outras enquanto exploram suas carreiras solo.

Além de falar sobre o Little Mix, Jade Thirlwall também compartilhou detalhes sobre seu aguardado primeiro álbum solo, que está quase finalizado e previsto para ser lançado até o final do ano. Ela descreveu o projeto como uma jornada pessoal, onde explora temas como a indústria musical e o amor.

“O novo álbum é sobre me encontrar, é uma experiência para os fãs,” disse Jade, mencionando que o trabalho terá influências de ícones como Britney Spears, Lady Gaga, Kylie Minogue, Mariah Carey e Victoria Beckham.