Rihanna canta em novo filme dos Smurfs e promete nostalgia pop

Rihanna está de volta aos estúdios e, desta vez, acompanhada de criaturas pequenas, azuis e cheias de personalidade. Depois de anos longe da música, a artista multifacetada decidiu dar voz (literalmente) à icônica Smurfette na nova animação da franquia Smurfs, que estreia nos cinemas em 17 de julho.

E para alegria dos fãs que já estavam quase convocando uma manifestação online por um novo álbum, a notícia veio com mais um bônus: Rihanna assina também as músicas originais da produção e participa da produção executiva do filme.

O anúncio pegou os fãs de surpresa e movimentou a internet. Com o trailer oficial divulgado e a trilha inédita marcada para ser lançada já nesta sexta-feira, 16 de maio, a expectativa é de que a participação da artista traga não só o brilho que Rihanna imprime a tudo que toca, mas também uma dose extra de carisma à animação.

Nas redes sociais, a reação foi imediata e hilária. “Ela lembrou que canta!”, comentou um seguidor. Outro não conteve a incredulidade: “Rih em um estúdio… meus olhos estão me enganando?” A influenciadora Camilla de Lucas foi mais direta: “Já que está no estúdio, fica aí e grava nosso álbum.”

Mesmo afastada da indústria fonográfica desde o disco Anti, de 2016, Rihanna nunca saiu do radar cultural. Na verdade, se tornou uma espécie de entidade pop: está sempre presente, mesmo em silêncio.

Enquanto os fãs pediam por músicas novas, ela respondia com inovação em outros setores. Lançou a Fenty Beauty, marca de maquiagem inclusiva que virou referência global, e recentemente expandiu seu império com a linha de cuidados capilares Fenty Hair.

Ainda assim, a artista nunca escondeu que a música continua sendo um lugar especial. Com Anti, Rihanna cravou sua versatilidade como cantora, mesclando R&B, pop e reggae com faixas como “Work”, “Kiss It Better”, “Love On The Brain” e “Needed Me”. A volta, mesmo que em um projeto infantil, é simbólica. Não é o retorno bombástico que muitos esperavam, mas é uma fagulha — e onde há fumaça, há single?

O filme dos Smurfs, por sua vez, traz um enredo que mistura magia e aventura no mundo real. Quando Papai Smurf (John Goodman) é sequestrado por dois bruxos vilões, Razamel e Gargamel, cabe a Smurfette liderar uma missão para salvá-lo.

E sim, Rihanna é a heroína azul do pedaço. Ao lado dela, um elenco estelar com nomes como James Corden, Sandra Oh, Nick Offerman, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Maya Erskine e até Kurt Russell.

Rihanna: De ícone fashion à voz dos Smurfs

Rihanna não apenas empresta sua voz à personagem principal como também imprime sua identidade criativa à trilha sonora da animação. E isso diz muito sobre seu lugar na cultura pop. Ela não volta ao jogo apenas como jogadora volta como produtora, idealizadora e artista completa.

Um lembrete claro de que, quando quer, Rihanna move montanhas. Ou, nesse caso, aldeias inteiras de Smurfs.

Se será o prenúncio de um novo álbum? Ainda não se sabe. Mas ver Rihanna novamente ligada à música, mesmo que envolta em magia azul e cogumelos falantes, é um presente. Uma trilha infantil com assinatura de uma das maiores vozes da sua geração? Pode parecer improvável, mas é exatamente o tipo de escolha que faz sentido vindo de Rihanna — porque ela nunca fez questão de seguir o óbvio.

O que sabemos agora é que, por trás da Smurfette animada, há uma artista mais viva do que nunca. E só por isso, já vale dar o play.