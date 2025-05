Justin Bieber vende catálogo musical para evitar colapso financeiro

O nome de Justin Bieber voltou aos holofotes, mas desta vez, não por uma nova música ou aparição pública. Segundo o site TMZ, o astro canadense enfrentava uma situação financeira crítica em 2022, a ponto de flertar com a bancarrota.

A saída encontrada para evitar o colapso? Vender os direitos autorais e conexos de todo seu catálogo musical até 2021, por cerca de 200 milhões de dólares.

O valor astronômico pode parecer um ótimo negócio à primeira vista, mas há quem diga que foi uma decisão precipitada. De acordo com fontes ouvidas pelo TMZ, seu então empresário Scooter Braun teria aconselhado que ele esperasse até janeiro de 2023, quando poderia se beneficiar de uma redução nos impostos.

Justin, no entanto, preferiu fechar o contrato ainda em dezembro, mesmo com a advertência de que poderia estar se desfazendo de seu maior ativo artístico por um valor abaixo do ideal.

A empresa que adquiriu o catálogo foi a Hipgnosis Songs Capital, especializada em comprar direitos musicais de grandes artistas. Com a negociação, ela passou a deter a propriedade intelectual de 290 canções lançadas por Bieber até o fim de 2021. É uma venda que, para muitos artistas, costuma ocorrer no fim da carreira.

No caso de Justin, aos 28 anos, o movimento acendeu o alerta vermelho.

A revelação mais chocante da série de reportagens publicadas pelo TMZ e do documentário “TMZ Investiga: O Que Aconteceu Com Justin Bieber” — é que, mesmo tendo acumulado entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares ao longo de sua trajetória, Justin chegou a 2022 à beira do colapso financeiro.

As razões para isso estariam em uma gestão caótica de suas finanças, que incluiriam gastos excessivos, investimentos de alto risco e, segundo o site, falhas em honrar compromissos profissionais. Um dos pontos mais delicados teria sido a dívida com seu ex-empresário.

O cancelamento da turnê Justice World Tour teria deixado Justin devendo a Scooter Braun cerca de 24 milhões de dólares.

E não parou por aí. Uma auditoria interna teria identificado outros 8,8 milhões de dólares em comissões não pagas. A relação entre os dois, antes sólida e baseada em parceria de longa data, teria se desgastado a ponto de resultar em um rompimento oficial.

O imbróglio financeiro entre eles ainda não foi completamente resolvido, mas tudo indica que a separação foi mais amarga do que amistosa.

Justin Bieber: Um futuro incerto para quem já foi o rosto do pop global

Ainda que sua carreira tenha sido marcada por hits estrondosos e cifras multimilionárias, a situação atual de Bieber revela um lado pouco comentado da fama: a dificuldade de lidar com a fortuna conquistada precocemente.

Ídolo global desde a adolescência, ele teve pouco tempo para amadurecer fora do olhar público — e, como mostram os fatos, talvez tenha tido ainda menos orientação ao lidar com o lado financeiro de sua fama.

O que virá a seguir é uma incógnita. Justin está atualmente em processo de criação de um novo álbum e já realizou sessões de composição na Islândia. A dúvida que paira sobre os fãs e sobre o mercado é se ele conseguirá reinventar sua trajetória após esse tropeço milionário.

Para um artista que já dominou paradas globais e marcou gerações com sua música, o talento certamente não falta. Resta saber se ele conseguirá traduzir as lições desse período turbulento em maturidade artística e em decisões mais sólidas fora dos palcos.