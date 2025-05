Justiça arquiva processo de Alexandre Correa contra Cariúcha após abandono, diz colunista

O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, desistiu do processo por danos morais que havia movido contra a apresentadora e cantora Cariúcha, atualmente integrante do programa Fofocalizando, do SBT. A ação foi extinta pela Justiça de São Paulo por abandono de causa.

Segundo documentos obtidos pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o processo tramitava na 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo. A juíza Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin determinou o arquivamento do caso após a ausência de manifestação da defesa de Correa, mesmo após notificação oficial emitida em 19 de março.

A decisão judicial foi publicada em 11 de abril e considerou que o autor da ação deixou de impulsionar o andamento do processo, o que resultou em sua extinção sem resolução de mérito.

O processo teve origem em comentários feitos por Cariúcha durante o programa ao vivo do SBT, nos quais ela criticou duramente Correa após a divulgação de uma decisão judicial que obrigava Ana Hickmann a pagar uma pensão compensatória de R$ 15 mil mensais ao ex-marido. Na ocasião, a apresentadora classificou Correa como alguém que “quer viver às custas da ex-mulher” e chegou a chamá-lo de “canalha”.

Na ação, Correa alegava que os comentários foram ofensivos, injustos e difamatórios, e que não era a primeira vez que a apresentadora se referia a ele de maneira depreciativa.

Com a extinção da ação, o empresário perde a oportunidade de obter qualquer tipo de reparação judicial pelas declarações feitas por Cariúcha.