Foi abusado? Justin Bieber fala pela primeira vez sobre P. Diddy

Em meio ao desenrolar judicial das acusações que envolvem o magnata da música Sean “Diddy” Combs, de 54 anos, um ponto sensível voltou a ganhar repercussão nas redes: a possível relação entre o rapper e Justin Bieber. Desde as primeiras denúncias de má conduta sexual contra Combs, rumores circularam apontando Bieber como uma das supostas vítimas. No entanto, nesta semana, um representante do cantor canadense se manifestou publicamente para esclarecer a situação.

De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, o porta-voz de Bieber negou de forma categórica qualquer episódio de abuso sofrido pelo artista: “Embora Justin não esteja entre as vítimas de Sean Combs, há indivíduos que foram genuinamente prejudicados por ele. Desviar o foco dessa realidade prejudica a justiça que essas vítimas merecem”, afirmou a fonte.

O envolvimento de Bieber nas teorias surgiu devido à amizade entre os dois durante a adolescência do cantor. Um vídeo antigo, amplamente compartilhado nas redes, mostra Diddy pedindo ao jovem Bieber para “não falar sobre o que eles faziam juntos” durante uma entrevista — um trecho que, com o tempo, alimentou especulações e interpretações diversas.

Além disso, alguns fãs associaram a música “Yummy”, lançada por Bieber em 2020, a mensagens ocultas sobre abuso, sugerindo que o conteúdo do videoclipe traria elementos simbólicos relacionados ao tema. Nenhuma dessas teorias, no entanto, foi confirmada ou comentada oficialmente por Bieber ou sua equipe.

Combs, que enfrenta múltiplas acusações envolvendo abuso sexual, tráfico e coerção, está no centro de um dos casos mais impactantes da indústria musical nos últimos anos. Apesar das polêmicas, os representantes legais do empresário negam todas as alegações. Enquanto isso, artistas próximos ao magnata seguem sendo citados em investigações paralelas ou em teorias não confirmadas.