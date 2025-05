O nome da nova turnê mundial do Blackpink

O fenômeno global do K-Pop BLACKPINK anunciou oficialmente o título de sua nova turnê mundial: Deadline. O projeto marca o retorno aguardado de Jennie, Lisa, Jisoo e Rosé aos palcos como grupo, após um período em que cada uma esteve dedicada a empreendimentos solo.

A série de apresentações terá início em julho de 2025 na Coreia do Sul, país de origem do quarteto. Em seguida, o grupo embarca rumo à América do Norte, onde passará por cidades como Los Angeles, Chicago, Toronto e Nova York, em grandes estádios. A Europa também está na rota, com shows confirmados em Paris, Milão, Barcelona e Londres. O encerramento será em solo asiático, com uma sequência de três apresentações no icônico Tokyo Dome, no Japão, previstas para o início de 2026.

O anúncio acontece quase dois anos após o encerramento da turnê Born Pink, que percorreu o mundo com 66 shows e consolidou o BLACKPINK como um dos maiores nomes da música pop internacional. Para celebrar a trajetória de oito anos do grupo, o filme Blackpink World Tour [Born Pink] foi exibido em mais de 110 países, fortalecendo o impacto global da banda.

Entre 2024 e 2025, as integrantes se dedicaram a consolidar suas marcas pessoais: Jennie lançou a ODD Atelier, Lisa criou a LLOUD, e Jisoo fundou a BLISSOO. Rosé, por sua vez, assinou contrato com a The Black Label, uma afiliada da YG Entertainment. Mesmo trilhando caminhos individuais, o quarteto manteve seu vínculo com a YG por meio de um contrato exclusivo que assegura suas atividades em grupo.