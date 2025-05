Simone Mendes celebra carreira solo e top 1 do Spotify com ‘Saudade Proibida' - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Simone Mendes atualmente vivencia um dos maiores momentos da sua vida artística. Nos últimos dias, a cantora conquistou o topo do Spotify Brasil com ‘Saudade Proibida’. O marco, inclusive, é o primeiro alcançado pela sertaneja na plataforma de streaming.

Lançada há pouco mais de um mês, a faixa, que faz parte do álbum Cantando Sua História Vol. 2, a consagrou como a única mulher a emplacar duas músicas simultaneamente no top 5 dos charts, com ‘P do Pecado’, sua parceria com o Grupo Menos é Mais.

Em entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos, Simone Mendes descreveu sua sensação com a conquista inédita desde que iniciou a nova fase na carreira, em 2023. "Estou muito emocionada e feliz. Com certeza, mais um marco incrível, em tão pouco tempo de carreira solo. E, com certeza, me dá mais energia e determinação para continuar trabalhando e levando o melhor ao meu público", diz.

A irmã de Simaria, que se tornou um dos maiores nomes da música sertaneja, e detentora de outros hits como ‘Erro Gostoso’, ‘Dois Fugitivos’ e ‘Dois Tristes’, foi questionada sobre o que considera ser indispensável para se manter relevante no cenário musical e em constante mudança, e detalhou a ‘estratégia’.

"Inegavelmente, o artista trabalha com musica. Então, precisamos sempre estar trabalhando para ter boas musicas, parcerias… além disso, acredito que o artista precisa colocar a sua verdade, a sua essência naquilo que faz", explica Simone Mendes.