Chris Brown continua preso? O que se sabe

O cantor norte-americano Chris Brown, de 36 anos, foi detido pelas autoridades britânicas nesta quinta-feira (15), logo após desembarcar em Manchester, onde iniciaria a etapa britânica de sua turnê pela Europa. A prisão ocorreu em um hotel de luxo da cidade, pouco tempo depois de sua chegada em um jato particular, e está relacionada a uma acusação de agressão grave com intenção.

Segundo informações da Polícia Metropolitana, a detenção está ligada a um episódio ocorrido em 19 de fevereiro de 2023, em uma casa noturna localizada na Hanover Square, uma das áreas mais nobres de Londres. O caso envolve o produtor musical Abel Diaw, que afirma ter sido violentamente agredido por Brown durante uma confusão na boate Tape, situada em Mayfair.

Conforme relatado por veículos como The Sun e Manchester Evening News, Diaw alega ter sido atingido na cabeça com uma garrafa e sofreu múltiplas lesões, o que o levou a ser hospitalizado e, posteriormente, a utilizar muletas para se locomover.

Chris Brown foi formalmente acusado de causar lesão corporal grave com intenção, e permanecerá sob custódia até sua próxima audiência, agendada para o dia 13 de junho, no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres. A prisão interrompe os planos do artista, que estava prestes a iniciar uma série de apresentações no Reino Unido como parte de sua turnê europeia.

A equipe de representantes do cantor ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Nas redes sociais, fãs demonstram preocupação com o andamento da turnê e aguardam esclarecimentos. Esta não é a primeira vez que o artista se envolve em episódios de violência, o que volta a colocar sua carreira sob escrutínio público.

Relembre o histórico de polêmicas de Chris Brown

O cantor norte-americano Chris Brown, de 36 anos, foi detido na manhã desta sexta-feira (16) no Reino Unido. A prisão reacende uma longa trajetória marcada por acusações de agressões físicas, ameaças e até estupro, que atravessam sua carreira desde o final dos anos 2000.

A fama do artista foi severamente abalada em 2009, quando veio à tona a agressão brutal contra a então namorada, a cantora Rihanna. O caso chocou o mundo: fotos mostravam o rosto da artista desfigurado após os golpes. Em seu documentário “Welcome to My Life”, lançado anos depois, Brown admitiu ter agredido Rihanna com um soco: “Eu realmente acertei ela. Com o punho fechado, dei um soco e isso rasgou o seu lábio. Quando vi, fiquei em choque”, declarou.

As consequências do episódio foram duras. Em 2010, o governo britânico negou o visto ao cantor, impedindo uma turnê pelo Reino Unido e Irlanda. Desde então, outros relatos vieram à tona, consolidando um padrão de comportamento violento.

A modelo Karrueche Tran, com quem Brown manteve outro relacionamento, obteve uma ordem de restrição contra ele após alegar ameaças, socos e até uma tentativa de empurrá-la escada abaixo. Apesar da gravidade, não houve registro formal de boletim de ocorrência na época.

Fora do contexto de relacionamentos, o cantor também se envolveu em episódios de violência pública. Em uma briga que envolveu o rapper Drake e o jogador de basquete Tony Parker, oito pessoas ficaram feridas dentro de uma boate. Anos depois, Brown e Drake ironizariam o episódio no videoclipe da música “No Guidance”.

Em 2014, ele voltou a ser preso, desta vez após agredir dois homens na saída de um hotel em Washington. Condenado, passou dois dias detido e declarou estar arrependido: “Gostaria de dizer ao tribunal que sinto muito”.

Outro caso grave ocorreu em 2019, quando Brown foi detido em Paris sob acusações de estupro qualificado e posse de drogas. A denúncia foi feita por uma mulher de 24 anos. Ele negou os fatos, e o caso acabou arquivado.

Em 2020, uma nova denúncia de estupro foi registrada. Em um documentário intitulado “Chris Brown: A History of Violence”, uma mulher identificada como Jane Doe afirmou ter sido violentada por ele durante uma festa em um iate do rapper P. Diddy, em Miami. A defesa de Brown classificou a acusação como “completamente fabricada”.

O cantor também foi alvo de uma ação movida pela brasileira Liziane Gutierrez, conhecida por sua participação em “A Fazenda”. Liziane alegou ter sido agredida após tentar tirar uma foto em uma festa no quarto de hotel do artista, em Las Vegas, em 2016. O caso terminou com um acordo judicial, e ela recebeu uma indenização de US$ 70 mil.

Até imitadores já foram alvo da fúria do cantor. Em uma rede social, ele atacou um sósia brasileiro, disparando: “Parece que você tem um cromossomo a menos. Seja você mesmo, meu mano. Você nunca vai ser eu! Então pare com isso antes que eu te dê uma surra”.