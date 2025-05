A edição deluxe de ‘From Zero’ do Linkin Park

O Linkin Park segue consolidando seu retorno como um dos mais marcantes da cena musical contemporânea. A banda acaba de lançar a aguardada edição deluxe do álbum From Zero, incluindo três faixas inéditas que prometem emocionar os fãs. Entre elas, o destaque fica para “Let You Fade”, novo single que encerra o disco com intensidade emocional e um dueto poderoso entre Mike Shinoda e Emily Armstrong. A canção equilibra peso e sutileza em uma combinação que remete à essência do grupo, agora renovada.

A nova fase da banda começou com “Up From the Bottom”, que rapidamente conquistou espaço nas paradas, alcançando o Top 5 das rádios de rock e alternativo. A faixa já acumula impressionantes 42 milhões de reproduções no Spotify e 22 milhões de visualizações no YouTube, demonstrando o impacto contínuo do grupo na era digital.

Paralelamente ao lançamento, o Linkin Park também revelou detalhes de sua próxima turnê mundial. A From Zero World Tour, organizada pela Live Nation, passará por diversos continentes e chega à América do Sul com apresentações confirmadas no Brasil. Os fãs brasileiros poderão conferir os shows em Curitiba (5 de novembro), São Paulo (8 de novembro) e Brasília (11 de novembro).

Antes de chegar à América do Sul, a turnê já percorreu cidades como Tóquio, Jacarta e Cidade do México, e atualmente segue pelos Estados Unidos. A Europa será o próximo destino, com destaque para uma apresentação épica na final da UEFA Champions League, em Munique, no dia 31 de maio.

Com ingressos esgotados em arenas icônicas como o Wembley Stadium (Reino Unido), Stade de France (França) e TD Garden (EUA), o encerramento da turnê no Brasil promete ser grandioso. Em algumas datas selecionadas, o Linkin Park contará com a participação de artistas como Spiritbox, AFI, Architects, grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA e PVRIS, tornando cada apresentação ainda mais especial.

O que Emily Armstrong pensava antes do Linkin Park

Emily Armstrong, hoje com 39 anos e atual vocalista do Linkin Park, relembrou com emoção sua relação com a banda que a inspirou desde a adolescência. Em entrevista recente à rádio Q101 Chicago, a artista compartilhou como o impacto do álbum Hybrid Theory (2000) foi decisivo em sua trajetória musical, muito antes de sonhar que um dia ocuparia o mesmo palco que seus ídolos.

Quando o icônico disco de estreia foi lançado, Emily tinha apenas 13 anos — mas não perdeu tempo. Comprou o álbum assim que chegou às lojas e logo tratou de apresentá-lo aos colegas na escola. “Lembro de ouvir e pensar: ‘Esse disco é incrível’. Foi quando me veio o pensamento: ‘Se ele [Chester Bennington] conseguiu fazer isso, eu também posso’. Eu estava começando a cantar e percebi que tinha potencial para gritar e cantar como ele”, contou Armstrong, relembrando com carinho seu processo de formação como artista.

Hoje assumindo os vocais da banda, Emily vive um momento que ela descreve como surreal. Embora não tivesse laços estreitos com os integrantes anteriormente, a conexão surgiu naturalmente a partir do momento em que começaram a trabalhar juntos em estúdio. “Não estávamos no mesmo círculo, era algo distante. Mas na segunda vez que nos reunimos para compor, a sintonia apareceu. Foi como se muitas peças começassem a se encaixar. Parecia mesmo algo guiado pelo destino”, refletiu.

A nova fase do Linkin Park, agora com Emily nos vocais, marca também o retorno da banda aos palcos brasileiros. O grupo desembarca no Brasil em novembro para uma série de três shows: em Curitiba (Estádio Couto Pereira, dia 5), São Paulo (Estádio MorumBIS, dia 8) e Brasília (Arena BRB Mané Garrincha, dia 11). Os ingressos estão disponíveis no site da Ticketmaster.