‘ECHO’: detalhes sobre o segundo álbum solo de Jin

O cantor Jin, integrante do fenômeno global BTS, lançou oficialmente seu segundo álbum solo, intitulado Echo. O projeto, altamente aguardado pelos fãs, reúne sete faixas inéditas que exploram sentimentos intensos e novas camadas de sua identidade artística.

A faixa principal, “Don’t Say You Love Me”, chegou acompanhada de um videoclipe cinematográfico estrelado por Jin e pela renomada atriz sul-coreana Shin Se-kyung. O clipe emociona ao retratar o reencontro de um casal após o fim de um relacionamento apaixonado, evocando memórias e feridas que o tempo não conseguiu apagar.

Com uma sonoridade voltada para arranjos de banda e produção sofisticada, Echo revela a versatilidade vocal de Jin e sua evolução como intérprete e compositor. Ele assina a coautoria de boa parte das músicas, como “Nothing Without Your Love”, “Loser” (que conta com a participação especial de YENA), “Rope It” e “With the Clouds”.

Cada canção mergulha em atmosferas distintas. Em “Rope It”, Jin explora os dilemas entre renúncia e ambição, enquanto “Background” reflete sobre um amor antigo e um eu do passado que permanece intocado pelo tempo.

A BIGHIT MUSIC, gravadora responsável pelo lançamento, descreveu o álbum como “um retrato sonoro da maturidade de Jin, construído sobre paisagens musicais dinâmicas e uma narrativa pessoal que traduz sua jornada artística em novas camadas de profundidade emocional”.

Desde junho de 2022, o BTS está em hiato devido ao cumprimento do serviço militar obrigatório por seus integrantes. Com previsão de término do alistamento para todos os membros até junho deste ano, a expectativa é de que o septeto — formado por RM, Jin, J-Hope, SUGA, Jimin, V e Jung Kook — retorne aos palcos em 2025.

O BTS, que estreou em 2013 e se consolidou como um dos maiores grupos de K-pop da história, tem uma relação próxima com os fãs brasileiros. Sua última visita ao país foi em 2019, quando se apresentaram no Allianz Parque, em São Paulo, para um público superior a 90 mil pessoas. Na ocasião, gravaram o DVD da turnê Love Yourself.