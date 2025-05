A lista completa dos projetos solo do BLACKPINK

Desde a estreia como grupo em 2016, o BLACKPINK se tornou uma potência global do K-pop. No entanto, ao longo dos últimos anos, Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa vêm consolidando suas trajetórias individuais, mostrando que o brilho do quarteto não se apaga quando cada uma decide seguir seu próprio caminho artístico.

Poucos sabem que, antes mesmo da estreia oficial, algumas integrantes já deixavam marcas na música. Jennie, por exemplo, colaborava com artistas consagrados como G-Dragon e Seungri ainda em 2013. Rosé, em 2012, surpreendeu com os vocais marcantes na faixa “Without You”, parceria com G-Dragon, antes mesmo de ser anunciada como trainee da YG Entertainment.

A caminhada solo se intensificou a partir de 2018, quando Jennie lançou “Solo”, faixa que viria a se tornar um marco de sua identidade artística. Em seguida, Rosé chegou com o EP R em 2021, trazendo os singles “On The Ground” e “Gone”. Em 2024, a neozelandesa anunciou rosie, seu aguardado álbum completo, com destaque para “APT”, colaboração com Bruno Mars que a levou ao top 10 da Billboard Hot 100. O sucesso seguiu com “Messy”, incluída na trilha sonora do filme F1, lançado em maio de 2025.

Lisa, que estreou solo em 2021 com “Lalisa” e “Money”, provou ser um fenômeno de alcance mundial. Parcerias com artistas como DJ Snake, Megan Thee Stallion, Rosalía e Maroon 5 reforçaram sua versatilidade. Seu álbum Alter Ego, lançado em fevereiro de 2025, mostrou uma artista segura, com controle criativo total graças à sua gravadora própria, a LLOUD, em parceria com a RCA Records.

Jisoo, a última a lançar-se solo, não ficou atrás. Seu EP ME (2023), com os hits “Flower” e “All Eyes On Me”, garantiu presença nas paradas internacionais. Em 2025, ela ampliou seu repertório com Amortage, um projeto mais introspectivo e experimental com faixas como “earthquake” e “Your Love”.

Jennie, por sua vez, continuou apostando em projetos diversos. Após a estreia como atriz na série The Idol, ela brilhou com a música “One of the Girls”, em colaboração com The Weeknd e Lily-Rose Depp. Em 2024, lançou “Mantra”, faixa integrante do álbum Ruby, que chegou em março de 2025 recheado de participações ilustres como Dua Lipa, Kali Uchis e Dominic Fike.

O nome da nova turnê mundial do Blackpink

O fenômeno global do K-Pop BLACKPINK anunciou oficialmente o título de sua nova turnê mundial: Deadline. O projeto marca o retorno aguardado de Jennie, Lisa, Jisoo e Rosé aos palcos como grupo, após um período em que cada uma esteve dedicada a empreendimentos solo.

A série de apresentações terá início em julho de 2025 na Coreia do Sul, país de origem do quarteto. Em seguida, o grupo embarca rumo à América do Norte, onde passará por cidades como Los Angeles, Chicago, Toronto e Nova York, em grandes estádios. A Europa também está na rota, com shows confirmados em Paris, Milão, Barcelona e Londres. O encerramento será em solo asiático, com uma sequência de três apresentações no icônico Tokyo Dome, no Japão, previstas para o início de 2026.

O anúncio acontece quase dois anos após o encerramento da turnê Born Pink, que percorreu o mundo com 66 shows e consolidou o BLACKPINK como um dos maiores nomes da música pop internacional. Para celebrar a trajetória de oito anos do grupo, o filme Blackpink World Tour [Born Pink] foi exibido em mais de 110 países, fortalecendo o impacto global da banda.

Entre 2024 e 2025, as integrantes se dedicaram a consolidar suas marcas pessoais: Jennie lançou a ODD Atelier, Lisa criou a LLOUD, e Jisoo fundou a BLISSOO. Rosé, por sua vez, assinou contrato com a The Black Label, uma afiliada da YG Entertainment. Mesmo trilhando caminhos individuais, o quarteto manteve seu vínculo com a YG por meio de um contrato exclusivo que assegura suas atividades em grupo.