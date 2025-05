O que Marrone disse sobre a queda do palco - (crédito: TMJBrazil)

Durante sua participação no programa Fantástico, o cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, falou pela primeira vez sobre o acidente que sofreu recentemente em um show realizado em Goiânia. A queda, que assustou o público e sua equipe, aconteceu enquanto os artistas distribuíam rosas para os fãs na plateia.

“Na hora, eu estava tão concentrado no carinho com o público que não percebi o desnível do palco. Pisei em falso e simplesmente apaguei”, relatou o cantor. Marrone chegou a ficar inconsciente por cerca de um minuto, o que causou grande preocupação em todos que estavam presentes. Segundo ele, a queda foi de aproximadamente três metros.

O impacto causou lesões significativas: Marrone precisou levar 15 pontos na testa, sofreu escoriações nas mãos e teve cinco costelas trincadas. “Foi um susto grande, mas estou bem. Estou me cuidando”, garantiu o artista, que também fez questão de destacar que o acidente não teve relação com consumo de álcool. “Não bebo há seis anos. Escolhi priorizar minha saúde e minha vida. Foi realmente um momento de distração”, explicou.

Bruno, parceiro musical de Marrone há décadas, confessou que ficou em choque ao presenciar a cena. “Naquele momento, achei que fosse algo muito mais grave. Um dos maiores sustos da minha vida. Só me tranquilizei quando ele recobrou a consciência”, contou o cantor.

Apesar da gravidade do acidente, Marrone passa bem e segue em recuperação. A equipe médica recomendou repouso nos próximos dias, mas o cantor afirma estar motivado a retomar os compromissos assim que for possível, sempre com mais cautela.

A queda serviu de alerta para o artista e sua equipe. “A vida está sempre nos dando sinais para desacelerar. Estou grato por não ter sido algo pior”, finalizou.