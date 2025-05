Anitta vai lançar música em francês? O que se sabe

Os fãs de Anitta podem estar prestes a receber uma nova surpresa musical da artista. Após movimentar as redes sociais neste domingo (18) com publicações enigmáticas, indícios apontam para o lançamento de uma nova música em francês. Um registro encontrado no banco de dados da Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores (ASCAP) revelou uma faixa inédita, intitulada “Quadradinho”, que traz os nomes de Anitta e da cantora franco-senegalesa Yseult entre os compositores e intérpretes.

O nome da nova faixa remete diretamente a uma expressão popular do funk brasileiro, estilo no qual Anitta tem raízes fortes, mas o envolvimento de Yseult — artista consagrada na Europa — sugere uma fusão ousada entre sonoridades brasileiras e europeias, algo já explorado anteriormente pela cantora em parcerias como “Mon Soleil”, colaboração de 2021 com o francês-congolês Dadju, que se destacou entre as faixas mais executadas na França à época.

Anitta e Yseult, vale lembrar, já dividiram espaço em um projeto anterior: a versão remix de “Alibi”, sucesso global de Sevdaliza, que ganhou os vocais da brasileira na versão intitulada “Alibi Pt. 2”, lançada em setembro do ano passado. A nova colaboração, portanto, reforça os laços musicais entre as duas artistas e indica a possibilidade de um novo capítulo da brasileira na música francófona.

Fase mais seletiva marca novo momento da carreira

A movimentação recente marca também um ponto de inflexão na carreira de Anitta. Desde o início de 2025, a artista tem mantido um ritmo mais desacelerado em comparação aos anos anteriores. De janeiro até agora, foram apenas cinco lançamentos oficiais, incluindo as faixas “ROMEO”, “Larissa”, “BALACOBACO”, “BOTA UM FUNK” e “En 4” — número significativamente inferior às 26 músicas lançadas no mesmo período de 2024.

Essa desaceleração tem sido bem recebida por parte dos fãs, que criticavam o ritmo frenético de lançamentos e colaborações da cantora. Muitos apontavam que a alta frequência de projetos impedia que cada um tivesse o tempo e o cuidado necessário para atingir seu potencial máximo — como ocorreu com o álbum Funk Generation, que, apesar das críticas, conquistou uma indicação ao Grammy.

Ausências e rumores

Ainda que o ritmo esteja mais calmo, o período não passou sem polêmicas. Fãs demonstraram frustração com o cancelamento inesperado da participação de Anitta no festival Coachella, nos Estados Unidos, no mês passado, e com sua ausência no MET Gala 2025, evento tradicional em Nova York. A cantora optou por não esclarecer os motivos dessas ausências. Enquanto isso, dedicava-se a atividades no Brasil, como gravações, campanhas publicitárias e momentos de lazer.

Apesar disso, cresce entre os admiradores mais atentos a expectativa de um novo projeto internacional mais sólido. Rumores apontam que Anitta estaria trabalhando em um álbum de reggaeton com lançamento previsto ainda para este ano, o que poderia marcar mais uma virada na trajetória da cantora — agora, aparentemente, com foco em qualidade e estratégia de longo prazo.