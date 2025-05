Por que Ana Castela decidiu adiar carreira internacional

Aos 21 anos, Ana Castela é mais que um fenômeno musical: ela virou um ícone improvável entre o público infantil. Mesmo sem direcionar seu repertório exclusivamente às crianças, a sertaneja vem conquistando os pequenos — ou como ela mesma prefere dizer, os “brutinhos” — com carisma espontâneo, figurinos vibrantes e hits contagiantes. As informações são da Quem.

“Ainda não descobri qual é o segredo, mas acho que tem a ver com meu jeito moleca, as roupas chamativas e as músicas que fazem a galera querer dançar”, explica a artista, responsável por sucessos recentes como Solteiro Forçado, Nosso Quadro e o estouro de 2022, Pipoco. O resultado é uma legião de mini fãs que a acompanham com entusiasmo digno de superestrela.

Mesmo com a fama avassaladora, Ana Flávia — seu nome de batismo — tenta manter os pés no chão e um certo distanciamento da imagem pública. “A Ana Flávia não aparece tanto nas redes. Faço muita coisa fora do Instagram. Sou leve, meio criança ainda. Já a Ana Castela precisa ser um pouco mais adulta, porque carrega responsabilidades maiores”, pondera.

A cantora se prepara para lançar seu novo álbum, Let’s Go Rodeo, previsto para 29 de maio. Apesar do título em inglês e da parceria com o DJ Diplo, Ana garante que o conteúdo segue 100% em português. “É só o nome mesmo, pra dar aquele toque chique. Por enquanto, não tem nada em inglês”, brinca.

Embora empresários sonhem com uma carreira internacional, a boiadeira não sente pressa para cruzar fronteiras. “O pessoal do escritório sonha alto, mas eu ainda quero ficar aqui, conquistar meu Brasilzinho. Quem sabe, no futuro. Mas, por enquanto, estou feliz aqui mesmo.”

Com quase 16 milhões de seguidores no Instagram e uma base de fãs sólida em todo o país, ela reconhece os desafios de viver sob os holofotes. “A falta de privacidade pesa. Não poder andar onde quiser, assistir a um show no meio da multidão, como todo mundo… Isso mexe”, admite, destacando que sente saudade de momentos simples da vida comum.

Sobre seus sonhos, Ana demonstra gratidão. “Já realizei quase todos. Agora, meu maior desejo é ver minha família feliz e continuar minha trajetória, sempre subindo.” Apesar do sucesso estrondoso, ela confessa que ainda não internalizou a própria grandeza. “A ficha ainda não caiu. E, pra ser sincera, nem precisa. Pode deixar assim mesmo”, diz, com a mesma leveza que a tornou querida em todo o país.

E quando o assunto são os olhares curiosos sobre sua vida pessoal, principalmente após o término com Gustavo Mioto, ela responde sem perder o bom humor: “Eu lido deixando o povo curioso”, encerra com uma risada.