Festival Regenera transforma Brasília em polo de sustentabilidade e bem-estar

Brasília será palco de um dos eventos mais inspiradores do ano: o Festival Regenera, nos dias 7 e 8 de junho, promete conectar o público com novas formas de viver, consumir e se cuidar. Com uma programação rica e diversa, o festival convida o público a mergulhar em temas como autoconhecimento, espiritualidade, economia regenerativa, consumo consciente e direitos da natureza, tudo isso em um ambiente acolhedor, vibrante e cheio de boas energias. Serão 14 palestras e painéis com especialistas de diversas áreas, que abordarão desde práticas sustentáveis e espiritualidade até a importância da agrofloresta e de uma nova economia baseada na restauração do planeta.

Paralelamente, o evento contará com uma feira de empreendedorismo sustentável e regenerativo, reunindo mais de 30 expositores com produtos orgânicos, roupas e acessórios ecológicos, startups de impacto socioambiental, soluções em energia limpa, construção ecológica e muito mais. "Nosso objetivo é proporcionar um espaço de troca, conexão e transformação. O Regenera nasceu da vontade de reunir pessoas, projetos e saberes que estão construindo um novo mundo mais justo, saudável e em harmonia com a natureza. É um convite à reflexão e à ação", destaca João Guilherme Melillo, sócio e coidealizador do Regenera.

Um dos destaques do festival é o espaço dedicado às práticas terapêuticas e corporais, com mais de 20 profissionais oferecendo atendimentos em astrologia, reiki, acupuntura, reflexologia, leitura oracular, radiestesia, massoterapia e outras abordagens integrativas. A proposta é oferecer ao público experiências práticas de reconexão com o próprio corpo e emoções, promovendo equilíbrio e bem-estar.

"Sabemos que o cuidado com a saúde vai muito além do físico. Por isso, incluímos uma variedade de terapias que atuam nos níveis emocional, energético e espiritual. É uma oportunidade de experimentar vivências profundas com terapeutas experientes e acolhedores”, explica João.

Festival Regenera (foto: Material de Divulgação)

Propósito e consumo

A feira de expositores promete encantar quem busca consumir de forma mais ética, criativa e responsável. Estarão presentes marcas e iniciativas comprometidas com práticas regenerativas e de impacto positivo, oferecendo desde alimentos orgânicos e cosméticos naturais até inovações tecnológicas em energia e construção verde. "O consumo consciente é uma forma de militância diária. Ao escolher de quem comprar, como produzir e para quem vender, estamos moldando o futuro. O Regenera é um espaço para conhecer alternativas reais, feitas por pessoas que estão comprometidas com um novo modelo de vida", completa o coidealizador.

Mais do que um festival, o Regenera é um movimento. Um chamado coletivo para repensar hábitos, fortalecer redes colaborativas e cultivar novas formas de estar no mundo. Em tempos de crise ambiental, emocional e social, o evento se apresenta como uma celebração da esperança e da ação regenerativa.

“Acreditamos que regenerar é mais do que restaurar o que foi perdido — é criar o novo. É transformar nossas relações com nós mesmos, com os outros e com a Terra. Queremos que as pessoas saiam do evento inspiradas , nutridas e com vontade de fazer parte dessa transformação”, finaliza João Guilherme Melillo.

SERVIÇO

Quando: 7 e 8 de junho (sábado e domingo)

Local: Vila Marianna, SMLN MI TRECHO 6, chácara 221A - Lago Norte

Ingressos: Sympla

Mais informações: www.regenerabrasilia.com.br