Em arraiá na Esplanada, Paulin Vaqueiro estreia em Brasília nesta quarta-feira

Pela primeira vez em Brasília, Paulin Vaqueiro — novo destaque do forró de vaquejada — se apresenta, nesta quarta-feira (21/5), no São João do Ministério do Turismo. O cantor, que ganhou notoriedade nas redes sociais e acumula milhares de fãs, lançará o novo trabalho: a canção Farsante.

Nascido no Amazonas e criado no Ceará, Paulin foi influenciado pelo pai a seguir a carreira musical. As composições trazem temas do cotidiano e exaltam as raízes nordestinas, com destaque especial para a cultura da vaquejada.

Com dois anos de carreira, o artista ultrapassa 70 milhões de acessos nas plataformas de streaming. “Busco apresentar ao público um trabalho raiz, que represente o nosso Ceará, o Nordeste e a essência da nossa gente — especialmente a vaquejada”, afirma.

Paulin ressalta ainda a fusão entre tradição e inovação no repertório. “Misturamos a vaquejada, que é muito tradicional para nós, com elementos mais modernos — mas sem nunca perder a nossa identidade”, completa.

Paulin Vaqueiro (foto: Material de divulgação)

O São João do Ministério do Turismo contará também com a participação de artistas do Distrito Federal e da rainha do carnaval pernambucano, Nena Queiroga. Durante o evento, será lançada a 17ª edição do O Maior São João do Cerrado, que em 2025 será realizado em novo local: a Esplanada dos Ministérios.

Além dos shows, o público poderá visitar estandes dos nove estados do Nordeste e degustar o melhor da culinária regional. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Serviço

Quando: quarta-feira (21/5)

Horário: a partir das 18h



Onde: estacionamento do Ministério do Turismo – Esplanada dos Ministérios



Entrada: gratuita



Classificação: livre