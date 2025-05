Peça brincante, 'Nessa Noite Perfumosa' estreia em Planaltina e na Asa Sul

O que pode ocorrer quando três figuras se encontram no único boteco de uma cidade em construção, dividindo goles de cachaça e memórias em meio ao Cerrado brasileiro, enquanto refletem sobre tudo o que viveram e tentam vislumbrar o que ainda está por vir? As respostas estão no espetáculo Nessa Noite Perfumosa.

Realizado pelo Projeto Encruzilhada, a peça chega com duas temporadas, entre os dias 26 de maio e 1º de junho, em Planaltina e na Asa Sul. A estreia está marcada para 26 de maio, no Complexo Cultural de Planaltina e vai até o dia 28, em sessões duplas, às 15h e 19h. De 30 de maio a 1º de junho, o Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, recebe a montagem, às 20h, na sexta-feira e no sábado, e, no domingo, às 19h.

A entrada é gratuita e a classificação indicativa, de 14 anos. Tradução em Libras e audiodescrição também estarão disponíveis ao público. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e da Lei Paulo Gustavo.

A programação inclui, além do espetáculo, oficinas de danças urbanas e populares para turmas fechadas, rodas de conversa ao final de cada apresentação e, nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, durante toda a temporada no Espaço Cultural Renato Russo, a apresentação de um terno de maracatu rural, liderado por Felipe Guima.

Nessa Noite Perfumosa traz cheiros, cores, mistérios e belezas da cultura popular brasileira com uma linguagem contemporânea. O espetáculo fala do que pode ser inventado, revisitado, compartilhado, entre encruzilhadas, encontros e memórias, numa ode à cultura popular e ao que uma das idealizadoras, a atriz Letícia Coralina, chama de "candangarias", termo encontrado no trabalho musical do cantor e compositor Kirá, cearense radicado no Distrito Federal. “O espetáculo é guiado por brasilidades, pelo teatro de terreiro e o imaginário da cultura popular brasileira. É muito poético. A linguagem primária da nossa comunicação é a poesia”, diz.

Letícia divide o palco com Melissa Contreiras e Pâmela Germano, que também assinam o texto e a direção do espetáculo, sob orientação de artistas como os pernambucanos Helder Vasconcelos, integrante do Mestre Ambrósio, e Maria Paula Costa Rêgo, da Companhia Grial de Dança, e Kenia Dias, professora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília (UnB). Cenário e figurinos são assinados por Francisco Rio e Zé Nilton, mestre de reisado do cariri cearense.

Inspirações nas histórias de vida

Nessa Noite Perfumosa tem inspirações nas histórias de vida de Coralina, Melissa e Pâmela, cujas origens estão em Pernambuco, Minas Gerais e Goiás. As três se conheceram em oficinas oferecidas por Letícia Coralina, no Terreiro de Seu Estrelo, em Brasília, e têm em comum as carreiras artísticas, seja na dança, teatro, audiovisual. Por força dos trabalhos e pesquisas, muito do espetáculo foi criado a partir de diferentes pontos do país.

A cidade em construção, cenário da peça que mexe tanto com as memórias e afetos das protagonistas, pode ser Brasília, confidencia Letícia, mas qualquer outra, já que ali, naquela mesa, tudo é inventado. Apesar da narrativa de ficção, episódios da vida real, que circundam a construção da capital do país, também encontram espaços.

Ela cita como exemplos o “Massacre da GEB”, em que integrantes da Guarda Especial de Brasília, responsável pela segurança nos canteiros de obras, teriam atirado e matado trabalhadores da construção da cidade que reclamaram da qualidade da comida oferecida, e o alagamento da Vila Amaury, que abrigava cerca de 16 mil operários e serviu de espaço para a construção do Lago Paranoá. “É sobre tantos invisíveis que também falamos”, afirma.

Não à toa a peça se ancora no Cerrado e nos modos de vida cerratenses. Tanto no cenário quanto no enredo, as artistas chamam a atenção para a degradação do bioma, conhecido como "caixa d'água do Brasil", por abrigar as nascentes dos principais rios que compõem bacias hidrográficas brasileiras.

“A gente se apoia muito nesse lugar da invenção entendendo que Brasília é uma cidade inventada, o que nos dá a possibilidade também de inventar coisas, de nos inventar, o que é algo muito evocado no terreiro de Seu Estrelo, território que a gente tem como uma tradição em comum. As três personagens se encontram para compartilhar memórias, histórias e relações, cada uma trazendo bagagens a esse ponto de encontro”, completa.

Serviço

Complexo Cultural de Planaltina

De 26 a 28 de maio

Sessões duplas: às 15h e às 19h

Entrada Gratuita

Classificação indicativa: 14 anos

Espaço Cultural Renato Russo

De 29 de maio a 1º de junho

Sexta e sábado, às 20h, e no domingo, às 19h

Entrada Gratuita

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: @nessanoiteperfumosa