As faixas de ‘Something Beautiful’ de Miley Cyrus

Na manhã desta segunda-feira (19), Miley Cyrus, cantora e compositora norte-americana de 32 anos, agitou as redes sociais ao divulgar a prévia de seu novo trabalho de estúdio, intitulado Something Beautiful. A artista, conhecida mundialmente por sucessos como Wrecking Ball, deu aos fãs um vislumbre do visual do projeto e revelou a lista completa das 13 faixas inéditas, incluindo colaborações com nomes de peso.

O destaque entre os feats vai para a icônica Naomi Campbell. Aos 54 anos, a supermodelo britânica empresta sua presença à faixa Every Girl You’re Ever Loved, em um encontro artístico que promete unir música e atitude. Outra colaboração que chamou atenção é com Brittany Howard, vocalista da banda Alabama Shakes, na faixa Walk of Fame.

A tracklist divulgada inclui:

Prelude Something Beautiful End of The World More To Lose Interlude 1 Easy Lover Interlude 2 Golden Burning Sun Walk of Fame (feat. Brittany Howard) Pretending You’re God Every Girl You’re Ever Loved (feat. Naomi Campbell) Reborn Give Me Love

O novo álbum, marcado para lançamento no dia 30 de maio, promete explorar sonoridades intensas e uma estética visual refinada, reforçando a versatilidade de Miley e sua constante reinvenção artística. Os fãs já demonstram entusiasmo nas redes, alimentando expectativas sobre como será essa nova era na carreira da estrela.

O que Miley Cyrus disse sobre o álbum ‘Something Beautiful’

Miley Cyrus reuniu fãs em um encontro especial promovido pelo Spotify, em Nova York, para compartilhar detalhes inéditos de seu próximo álbum, Something Beautiful, que chega ao público no dia 30 de maio. Apesar das faixas já divulgadas não terem repetido o sucesso estrondoso de “Flowers”, o entusiasmo da base de fãs continua em alta — e, pelo que foi revelado no evento, há motivos para isso.

Durante a sessão de perguntas e respostas com os fãs, Miley demonstrou entusiasmo ao descrever o processo criativo por trás do projeto. “Foi algo que exigiu tudo de mim. Cada fio de cabelo, cada cílio… Investi tempo, energia e intenção em cada parte. Não busquei perfeição — busquei propósito”, declarou. A artista ainda não economizou nas palavras ao caracterizar o disco: “Não é só o meu melhor álbum. É o mais gay de todos”.

As revelações sobre o conteúdo do álbum não pararam por aí. A artista confirmou que Something Beautiful terá uma edição deluxe e adiantou que o projeto será expandido com um filme em junho, logo após o lançamento oficial do disco. Além disso, ela liberou a tracklist completa, incluindo a duração de cada faixa, aumentando ainda mais a expectativa do público.

Críticos musicais que já tiveram acesso antecipado ao trabalho também deram suas impressões — e elas foram grandiosas. Um deles comparou a sonoridade do projeto ao encontro de duas eras marcantes do pop: The Fame Monster, de Lady Gaga, e Ray of Light, de Madonna. “É a coisa mais ambiciosa que ouvi nos últimos tempos”, afirmou. Já um fã presente no evento destacou a faixa “Reborn”, dizendo que “é o tipo de música que Britney Spears lançaria no auge”.

O lançamento de Something Beautiful promete marcar um novo capítulo na trajetória de Miley Cyrus — ousado, pessoal e visualmente expansivo. E se depender da reação de quem já teve um gostinho do que vem por aí, a nova era da artista tem tudo para ser um divisor de águas em sua carreira.