Detalhes sobre o videoclipe de ‘Supernatural’ de Ariana Grande

Sem qualquer anúncio prévio, Ariana Grande, 31 anos, movimentou as redes nesta segunda-feira (19) ao liberar o videoclipe de “Supernatural”, faixa integrante do álbum Eternal Sunshine, lançado em 2024. A produção audiovisual pegou o público de surpresa não apenas pela estreia inesperada, mas também pela estética dramática e cinematográfica.

No clipe, a cantora é vista percorrendo um mundo desolado, com tons sombrios e atmosfera de destruição, até ser envolvida por um misterioso feixe de luz, numa cena que remete a uma espécie de abdução simbólica. O vídeo, na verdade, é parte do longa Brighter Days Ahead, filme dramático criado por Ariana para acompanhar a edição deluxe do Eternal Sunshine.

Essa versão estendida do álbum traz uma perspectiva mais leve e otimista sobre o mesmo tema central da obra original: o apagamento de memórias de um relacionamento anterior. Agora, Ariana explora a sensação de alívio e felicidade após esse “esquecimento”, apresentando uma nova introdução e cinco canções inéditas que retratam essa fase emocional mais ensolarada.

Muitos fãs interpretam esse novo momento artístico como uma alusão ao fim do casamento da artista com Dalton Gomez, e ao atual relacionamento com Ethan Slater, seu colega de elenco no musical Wicked. A conexão com o novo par parece ter inspirado não só as novas faixas, mas também o tom esperançoso da produção visual.

Além do sucesso musical, Ariana Grande segue expandindo sua presença na mídia. Recentemente, foi confirmada ao lado de Cynthia Erivo como jurada convidada no reality RuPaul’s Drag Race, reforçando sua relevância tanto na música quanto na televisão.

Sobre o que Ariana Grande fala em ‘Dandelion’

Ariana Grande não tem medo de ousar e, com o lançamento da edição deluxe de seu álbum Eternal Sunshine, a cantora presenteia os fãs com uma faixa inédita e cheia de insinuações. Dandelion, um dos destaques do relançamento, traz uma letra sugestiva e um ritmo envolvente que prometem conquistar o público.

Na canção, Ariana faz referências diretas ao dente-de-leão, uma flor associada a desejos e realizações. Em um dos trechos, ela canta: “Eu tenho o que você precisa / Estou pensando que você deveria plantar essa semente”, brincando com metáforas que remetem ao crescimento e à paixão. O refrão reforça o tom sensual da música: “Garoto, só não estrague isso / Me fez pensar: ‘Qual é sua lista de desejos?’ / Você pode conseguir tudo o que quiser / Eu serei seu dente-de-leão.”

A tradição popular diz que soprar as sementes do dente-de-leão pode fazer com que desejos se tornem realidade, e Ariana parece incorporar esse conceito de maneira provocante na faixa. A música reforça a estética etérea e romântica que já é uma marca registrada da cantora, mas agora com uma pegada ainda mais ousada.